https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html
Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19: задержаны три человека
Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19: задержаны три человека
Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификаты, а сами прививки уничтожали, не вводя их гражданам.
2021-11-08T19:46+0200
2021-11-08T19:46+0200
2021-11-08T19:52+0200
в молдове
коронавирус
молдова
национальный антикоррупционный центр
сертификат
вакцинация
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали трех предполагаемых посредников по делу о взятках за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.По данным следствия, три посредника вместе с сотрудниками медицинских учреждений организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.По данным ведомства, в поле зрения стражей правопорядка находятся несколько человек, в том числе медицинские работники. В отношении трех посредников ведется расследование по обвинению в извлечении выгоды из влияния. В случае признания виновными подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет или штраф до 200 000 леев.
https://ru.sputnik.md/20211108/covid-19-v-kishineve-nagruzka-na-bolnitsy-snizilas-46241953.html
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, сертификат, вакцинация
Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19: задержаны три человека
19:46 08.11.2021 (обновлено: 19:52 08.11.2021)
Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификаты, а сами прививки уничтожали, не вводя их гражданам.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали трех предполагаемых посредников по делу о взятках за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.
По данным следствия, три посредника вместе с сотрудниками медицинских учреждений организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.
"Посредники находили желающих вакцинироваться и направляли их соответствующим медицинским работникам, которые имитировали иммунизацию, уничтожая вакцины от COVID-19. За справку они получали от четырех до шести тысяч леев", – говорится в сообщении НАЦ.
По данным ведомства, в поле зрения стражей правопорядка находятся несколько человек, в том числе медицинские работники.
В отношении трех посредников ведется расследование по обвинению в извлечении выгоды из влияния.
В случае признания виновными подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет или штраф до 200 000 леев.