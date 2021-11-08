https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html

Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19: задержаны три человека

Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19: задержаны три человека

Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификаты, а сами прививки уничтожали, не вводя их гражданам.

2021-11-08T19:46+0200

2021-11-08T19:46+0200

2021-11-08T19:52+0200

в молдове

коронавирус

молдова

национальный антикоррупционный центр

сертификат

вакцинация

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали трех предполагаемых посредников по делу о взятках за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.По данным следствия, три посредника вместе с сотрудниками медицинских учреждений организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.По данным ведомства, в поле зрения стражей правопорядка находятся несколько человек, в том числе медицинские работники. В отношении трех посредников ведется расследование по обвинению в извлечении выгоды из влияния. В случае признания виновными подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет или штраф до 200 000 леев.

https://ru.sputnik.md/20211108/covid-19-v-kishineve-nagruzka-na-bolnitsy-snizilas-46241953.html

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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, сертификат, вакцинация