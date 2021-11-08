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Погодные рекорды Молдовы 8 ноября
Погодные рекорды Молдовы 8 ноября
Самый холодный и самый теплый день в прошлые годы
2021-11-08T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 ноября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 8 ноября в 1969 году столбик термометра опустился до -1,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до +29,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, климат

Погодные рекорды Молдовы 8 ноября

00:01 08.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 ноября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 8 ноября в 1969 году столбик термометра опустился до -1,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до +29,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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