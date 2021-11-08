https://ru.sputnik.md/20211108/pogodnye-rekordy-moldovy-8-noyabrya-46232105.html

Погодные рекорды Молдовы 8 ноября

Погодные рекорды Молдовы 8 ноября

Самый холодный и самый теплый день в прошлые годы

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синоптики

погода

климат

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 ноября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 8 ноября в 1969 году столбик термометра опустился до -1,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до +29,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210324/Foto-Stress-snimet-priroda-luchsheye-sredstvo-v-pandemiyu-34084071.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, погода, климат