https://ru.sputnik.md/20211108/polshia-migranty-granitsa-46250914.html

Пограничники Польши применили газ против мигрантов на границе

Пограничники Польши применили газ против мигрантов на границе

Напряжение на белорусско-польской границе, где собрались тысячи беженцев, нарастает. 08.11.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Польские пограничники применили слезоточивый газ против пытающихся прорваться на территорию страны мигрантов на границе с Белоруссией, чтобы отпугнуть их от пограничных укреплений, сообщает РИА Новости.Нелегальные мигранты ранее покинули территорию Белоруссии и направились в Польшу.Пограничное ведомство Польши опубликовало видеозапись, на которой группа мигрантов пытается прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное польской стороной. Мигранты режут проволоку специальными кусачками и пытаются смять ее лопатами. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Президент Польши Анджей Дуда ранее собрал совещание по ситуации на границе с Белоруссией, сообщило Бюро национальной безопасности Польши.Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с миграционным кризисом на границе.Он выразил опасение, что "PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") не подготовлена вообще к этой ситуации". Он также призвал созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе."Возможно, уже пора подумать, не следует ли нам запустить статью 4 НАТО, если наша граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов, то есть я говорю о белорусских службах", – сказал Туск.Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон.Также представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу, будут возвращены в Белоруссию. Она отметила, что ни один из нелегальных мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, не подал прошение об убежище.

https://ru.sputnik.md/20211108/situatsiya-granitsa-belorussia-tysyachi-bezhentsi-polsha-46243649.html

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в мире, польша, мигранты