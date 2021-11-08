Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211108/polshia-migranty-granitsa-46250914.html
Пограничники Польши применили газ против мигрантов на границе
Пограничники Польши применили газ против мигрантов на границе
Напряжение на белорусско-польской границе, где собрались тысячи беженцев, нарастает. 08.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-08T16:55+0200
2021-11-08T17:01+0200
в мире
польша
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45529177_0:0:2799:1575_1920x0_80_0_0_4bdef25336870615efdf6555ebf2f9dc.jpg
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Польские пограничники применили слезоточивый газ против пытающихся прорваться на территорию страны мигрантов на границе с Белоруссией, чтобы отпугнуть их от пограничных укреплений, сообщает РИА Новости.Нелегальные мигранты ранее покинули территорию Белоруссии и направились в Польшу.Пограничное ведомство Польши опубликовало видеозапись, на которой группа мигрантов пытается прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное польской стороной. Мигранты режут проволоку специальными кусачками и пытаются смять ее лопатами. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Президент Польши Анджей Дуда ранее собрал совещание по ситуации на границе с Белоруссией, сообщило Бюро национальной безопасности Польши.Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с миграционным кризисом на границе.Он выразил опасение, что "PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") не подготовлена вообще к этой ситуации". Он также призвал созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе."Возможно, уже пора подумать, не следует ли нам запустить статью 4 НАТО, если наша граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов, то есть я говорю о белорусских службах", – сказал Туск.Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон.Также представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу, будут возвращены в Белоруссию. Она отметила, что ни один из нелегальных мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, не подал прошение об убежище.
https://ru.sputnik.md/20211108/situatsiya-granitsa-belorussia-tysyachi-bezhentsi-polsha-46243649.html
польша
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45529177_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc53efc72f4f20330230a55577d11517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, польша, мигранты

Пограничники Польши применили газ против мигрантов на границе

16:55 08.11.2021 (обновлено: 17:01 08.11.2021)
© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники
Польские пограничники - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Напряжение на белорусско-польской границе, где собрались тысячи беженцев, нарастает.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Польские пограничники применили слезоточивый газ против пытающихся прорваться на территорию страны мигрантов на границе с Белоруссией, чтобы отпугнуть их от пограничных укреплений, сообщает РИА Новости.
Нелегальные мигранты ранее покинули территорию Белоруссии и направились в Польшу.
Пограничное ведомство Польши опубликовало видеозапись, на которой группа мигрантов пытается прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное польской стороной.
Мигранты режут проволоку специальными кусачками и пытаются смять ее лопатами. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Президент Польши Анджей Дуда ранее собрал совещание по ситуации на границе с Белоруссией, сообщило Бюро национальной безопасности Польши.
Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск считает, что правительство страны не знает, что делать с миграционным кризисом на границе.

"Реальная проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство собирается с этим делать", – заявил Туск журналистам.

Он выразил опасение, что "PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") не подготовлена вообще к этой ситуации". Он также призвал созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе.
"Возможно, уже пора подумать, не следует ли нам запустить статью 4 НАТО, если наша граница будет напрямую подвержена физическому давлению при участии белорусов, то есть я говорю о белорусских службах", – сказал Туск.
Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон.
Группа беженцев двинулась к границе Польши - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
Ситуация на границе Белоруссии: тысячи беженцев направились в Польшу
12:55
Также представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу, будут возвращены в Белоруссию. Она отметила, что ни один из нелегальных мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, не подал прошение об убежище.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:41Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:23Войска и слезоточивый газ: что происходит на границе Польши и Белоруссии
17:51Все больше районов Молдовы выходят из "красного кода" COVID-опасности
17:22Прокуратура требует ареста бывшего директора Metalferos
16:55Пограничники Польши применили газ против мигрантов на границе
16:25Красносельский находится с рабочим визитом в Москве
15:57Средняя зарплата в Молдове и соседних странах
15:31Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
15:09Обязательная вакцинация на Украине: непривитых учителей будут отстранять от работы
14:46Молдове передали несколько единиц спецтехники для спасателей: куда ее направят
14:20Украина собирается отобрать у России самое главное
13:50На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
13:23Шокирующий случай в Кишиневе: врачам скорой угрожали пистолетом
12:55Ситуация на границе Белоруссии: тысячи беженцев направились в Польшу
12:36НАРЭ опубликовало запрос "Молдовагаза" о повышении тарифов: когда его рассмотрят
12:09COVID-19 в Кишиневе: нагрузка на больницы снизилась
11:39Чебан недоволен отработкой каникул: пусть в кабмине так же поработают
11:17Назначен новый начальник штаба Национальной армии Молдовы
10:51Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"
10:26В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы