https://ru.sputnik.md/20211108/pravitelstvo-gavrilitsa-resheniye-problem-moldova-46258658.html
Есть ли у правительства Гаврилицы системное видение решения проблем Молдовы
Есть ли у правительства Гаврилицы системное видение решения проблем Молдовы
Эксперт прокомментировал, есть ли у правительства Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы долгосрочный план по решению проблем республики
2021-11-08T21:21+0200
2021-11-08T21:21+0200
2021-11-08T21:38+0200
радио
правительство
молдова
наталья гаврилица
в молдове
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Очевидно, что у правительства любой из стран должно быть четкое понимание, как решать накопившиеся проблемы в различных отраслях, начиная от экономики и внешней торговли, и заканчивая областями образования и культуры.После того, как страна побывала в ситуации энергетического кризиса, пришла очередная весть, изрядно разозлившая многих родителей и испытывающая на прочность учеников гимназий и лицеев, о том, что в день в школах назначают по 8-9 уроков, а длиться это будет на протяжении пяти недель.В стране наблюдается непрекращающийся рост цен на продукты питания и нефтепродукты, ожидается двойной рост тарифов на газ для бытовых потребителей, а за ним, наверняка, и электроэнергии. Есть ли у нового кабинета министров долгосрочный план по выводу страны из экономической пропасти, либо заявление такого рода – слишком оптимистическое? Ответы на эти вопросы попытаемся найти с гостем радиостудии Sputnik Молдова, историком, политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
правительство, молдова, наталья гаврилица, видео, в молдове, борис шаповалов
Есть ли у правительства Гаврилицы системное видение решения проблем Молдовы
21:21 08.11.2021 (обновлено: 21:38 08.11.2021)
Эксперт прокомментировал, как правительство должно управлять республикой в условиях кризиса во многих отраслях экономики Молдовы.
Очевидно, что у правительства любой из стран должно быть четкое понимание, как решать накопившиеся проблемы в различных отраслях, начиная от экономики и внешней торговли, и заканчивая областями образования и культуры.
После того, как страна побывала в ситуации энергетического кризиса, пришла очередная весть, изрядно разозлившая многих родителей и испытывающая на прочность учеников гимназий и лицеев, о том, что в день в школах назначают по 8-9 уроков, а длиться это будет на протяжении пяти недель.
В стране наблюдается непрекращающийся рост цен на продукты питания и нефтепродукты, ожидается двойной рост тарифов на газ для бытовых потребителей, а за ним, наверняка, и электроэнергии. Есть ли у нового кабинета министров долгосрочный план по выводу страны из экономической пропасти, либо заявление такого рода – слишком оптимистическое?
Ответы на эти вопросы попытаемся найти с гостем радиостудии Sputnik Молдова, историком, политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.