https://ru.sputnik.md/20211108/pravitelstvo-gavrilitsa-resheniye-problem-moldova-46258658.html

Есть ли у правительства Гаврилицы системное видение решения проблем Молдовы

Есть ли у правительства Гаврилицы системное видение решения проблем Молдовы

Эксперт прокомментировал, есть ли у правительства Молдовы под руководством Натальи Гаврилицы долгосрочный план по решению проблем республики

2021-11-08T21:21+0200

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правительство

молдова

наталья гаврилица

в молдове

борис шаповалов

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Очевидно, что у правительства любой из стран должно быть четкое понимание, как решать накопившиеся проблемы в различных отраслях, начиная от экономики и внешней торговли, и заканчивая областями образования и культуры.После того, как страна побывала в ситуации энергетического кризиса, пришла очередная весть, изрядно разозлившая многих родителей и испытывающая на прочность учеников гимназий и лицеев, о том, что в день в школах назначают по 8-9 уроков, а длиться это будет на протяжении пяти недель.В стране наблюдается непрекращающийся рост цен на продукты питания и нефтепродукты, ожидается двойной рост тарифов на газ для бытовых потребителей, а за ним, наверняка, и электроэнергии. Есть ли у нового кабинета министров долгосрочный план по выводу страны из экономической пропасти, либо заявление такого рода – слишком оптимистическое? Ответы на эти вопросы попытаемся найти с гостем радиостудии Sputnik Молдова, историком, политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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