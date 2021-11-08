https://ru.sputnik.md/20211108/prokuratura-arest-byvshyy-direktor-metalferos-46251188.html

Прокуратура требует ареста бывшего директора Metalferos

Прокуратура требует ареста бывшего директора Metalferos

Бывший директор Metalferos обвиняется в том, что в совместно с Плахонюком и другими он участвовал в создании преступной организации

2021-11-08T17:22+0200

2021-11-08T17:22+0200

2021-11-08T17:52+0200

прокуратура

владимир плахотнюк

metalferos

мошенничество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Генпрокуратура требует ареста на 30 суток бывшего директора государственной компании Metalferos по делу о мошенничестве в компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ближайшие дни суд Кишинева должен рассмотреть запрос прокуроров.Бывший директор Metalferos обвиняется в том, что в совместно с Владимиром Плахотнюком и другими фигурантами дела участвовал в создании преступной организации, с помощью которой незаконно получал финансовые средства в особо крупных размерах.Бывшему директору Metalferos вменяются в вину "Мошенничество в особо крупных размерах и "Отмывание денег, совершенное преступной организацией и в особо крупных размерах".Ранее бывший директор предприятия был объявлен в розыск, так как он избегает явки в прокуратуру.Отметим, несколькими днями ранее Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против бывшего лидера Демпартии (ДПМ) Владимира Плахотнюка по тому же делу.Прокуратура начала расследование дела о мошенничестве на госпредприятии Metalferos в августе 2020 года. По данным правоохранительных органов, с 2012 года Плахотнюк руководил преступной группировкой, которая "влияла на экономическую деятельность Metalferos". В отчете прокуратуры упоминаются несколько десятков человек, которые были учредителями компаний-посредников, часть из которых использовали для отмывания денег, а другую — чтобы продавать Metalferos металлолом, купленный у сборщиков металла.

https://ru.sputnik.md/20200820/stoyanoglo-beneficiar-metalferos-plahotniuc-31368707.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прокуратура, владимир плахотнюк, metalferos, мошенничество, в молдове, молдова