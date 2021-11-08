https://ru.sputnik.md/20211108/prokuratura-arest-byvshyy-direktor-metalferos-46251188.html
Прокуратура требует ареста бывшего директора Metalferos
Прокуратура требует ареста бывшего директора Metalferos
Бывший директор Metalferos обвиняется в том, что в совместно с Плахонюком и другими он участвовал в создании преступной организации
2021-11-08T17:22+0200
2021-11-08T17:22+0200
2021-11-08T17:52+0200
прокуратура
владимир плахотнюк
metalferos
мошенничество
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Генпрокуратура требует ареста на 30 суток бывшего директора государственной компании Metalferos по делу о мошенничестве в компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ближайшие дни суд Кишинева должен рассмотреть запрос прокуроров.Бывший директор Metalferos обвиняется в том, что в совместно с Владимиром Плахотнюком и другими фигурантами дела участвовал в создании преступной организации, с помощью которой незаконно получал финансовые средства в особо крупных размерах.Бывшему директору Metalferos вменяются в вину "Мошенничество в особо крупных размерах и "Отмывание денег, совершенное преступной организацией и в особо крупных размерах".Ранее бывший директор предприятия был объявлен в розыск, так как он избегает явки в прокуратуру.Отметим, несколькими днями ранее Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против бывшего лидера Демпартии (ДПМ) Владимира Плахотнюка по тому же делу.Прокуратура начала расследование дела о мошенничестве на госпредприятии Metalferos в августе 2020 года. По данным правоохранительных органов, с 2012 года Плахотнюк руководил преступной группировкой, которая "влияла на экономическую деятельность Metalferos". В отчете прокуратуры упоминаются несколько десятков человек, которые были учредителями компаний-посредников, часть из которых использовали для отмывания денег, а другую — чтобы продавать Metalferos металлолом, купленный у сборщиков металла.
https://ru.sputnik.md/20200820/stoyanoglo-beneficiar-metalferos-plahotniuc-31368707.html
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прокуратура, владимир плахотнюк, metalferos, мошенничество, в молдове, молдова
Прокуратура требует ареста бывшего директора Metalferos
17:22 08.11.2021 (обновлено: 17:52 08.11.2021)
Бывший директор предприятия Metalferos, ранее объявленный в розыск, в настоящее время избегает явки в прокуратуру.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Генпрокуратура требует ареста на 30 суток бывшего директора государственной компании Metalferos по делу о мошенничестве в компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ближайшие дни суд Кишинева должен рассмотреть запрос прокуроров.
Бывший директор Metalferos обвиняется в том, что в совместно с Владимиром Плахотнюком и другими фигурантами дела участвовал в создании преступной организации, с помощью которой незаконно получал финансовые средства в особо крупных размерах.
Бывшему директору Metalferos вменяются в вину "Мошенничество в особо крупных размерах и "Отмывание денег, совершенное преступной организацией и в особо крупных размерах".
Ранее бывший директор предприятия был объявлен в розыск, так как он избегает явки в прокуратуру.
Отметим, несколькими днями ранее Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против бывшего лидера Демпартии (ДПМ) Владимира Плахотнюка по тому же делу.
Прокуратура начала расследование дела о мошенничестве на госпредприятии Metalferos в августе 2020 года. По данным правоохранительных органов, с 2012 года Плахотнюк руководил преступной группировкой, которая "влияла на экономическую деятельность Metalferos". В отчете прокуратуры упоминаются несколько десятков человек, которые были учредителями компаний-посредников, часть из которых использовали для отмывания денег, а другую — чтобы продавать Metalferos металлолом, купленный у сборщиков металла.