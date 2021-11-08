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https://ru.sputnik.md/20211108/prokuror-kitoroage-tyurma-46256776.html
Прокурору Китороагэ грозит до 15 лет тюрьмы
Прокурору Китороагэ грозит до 15 лет тюрьмы
Уголовное дело возбуждено против бывшего главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
2021-11-08T22:44+0200
2021-11-08T22:44+0200
прокуратура
суд
в молдове
молдова
антикоррупционная прокуратура
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению экс-главного главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в незаконном обогащении. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.Согласно обвинительному заключению в период 2014-2019 годов, когда Китороагэ занимал должность прокурора, через родственников, а также юридическое лицо и на средства, происхождение которых не может быть оправдано, он получил в собственность недвижимое имущество стоимостью 6,4 миллиона леев.Стоимость имущества значительно превышает доход, задекларированный чиновником с 2014 по 2019 годы. Согласно декларациям о доходах и имуществе, Китороагэ и члены его семьи в указанный период получили доход на общую сумму 2,2 миллиона леев.Незаконно полученное имущество арестовано.Согласно действующему законодательству, Китороагэ может грозить штраф от 8 до 10 тысяч условных единиц (400 – 500 тысяч леев) или лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.
https://ru.sputnik.md/20191121/imuschestvo-na-milliony-prokurory-rasskazali-podrobnosti-dela-na-chitoroaga-28294356.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, суд, в молдове, молдова, антикоррупционная прокуратура

Прокурору Китороагэ грозит до 15 лет тюрьмы

22:44 08.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Уголовное дело против бывшего главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбуждено Антикоррупционной прокуратурой.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению экс-главного главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в незаконном обогащении. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.
Согласно обвинительному заключению в период 2014-2019 годов, когда Китороагэ занимал должность прокурора, через родственников, а также юридическое лицо и на средства, происхождение которых не может быть оправдано, он получил в собственность недвижимое имущество стоимостью 6,4 миллиона леев.
Стоимость имущества значительно превышает доход, задекларированный чиновником с 2014 по 2019 годы. Согласно декларациям о доходах и имуществе, Китороагэ и члены его семьи в указанный период получили доход на общую сумму 2,2 миллиона леев.
Незаконно полученное имущество арестовано.
Согласно действующему законодательству, Китороагэ может грозить штраф от 8 до 10 тысяч условных единиц (400 – 500 тысяч леев) или лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 21.11.2019
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