https://ru.sputnik.md/20211108/prokuror-kitoroage-tyurma-46256776.html

Прокурору Китороагэ грозит до 15 лет тюрьмы

Прокурору Китороагэ грозит до 15 лет тюрьмы

Уголовное дело возбуждено против бывшего главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

2021-11-08T22:44+0200

2021-11-08T22:44+0200

2021-11-08T22:44+0200

прокуратура

суд

в молдове

молдова

антикоррупционная прокуратура

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению экс-главного главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в незаконном обогащении. Об этом говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.Согласно обвинительному заключению в период 2014-2019 годов, когда Китороагэ занимал должность прокурора, через родственников, а также юридическое лицо и на средства, происхождение которых не может быть оправдано, он получил в собственность недвижимое имущество стоимостью 6,4 миллиона леев.Стоимость имущества значительно превышает доход, задекларированный чиновником с 2014 по 2019 годы. Согласно декларациям о доходах и имуществе, Китороагэ и члены его семьи в указанный период получили доход на общую сумму 2,2 миллиона леев.Незаконно полученное имущество арестовано.Согласно действующему законодательству, Китороагэ может грозить штраф от 8 до 10 тысяч условных единиц (400 – 500 тысяч леев) или лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.

https://ru.sputnik.md/20191121/imuschestvo-na-milliony-prokurory-rasskazali-podrobnosti-dela-na-chitoroaga-28294356.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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