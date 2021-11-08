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Разработчик вакцины "Спутник V" награжден орденом Александра Невского
Разработчик вакцины "Спутник V" награжден орденом Александра Невского
Глава Центра имени Гамалеи награжден за заслуги в области здравоохранения, указ подписал президент России.
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург был награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 8 ноября, сообщает РИА Новости.Гинцбург был удостоен высокой награды "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу", отмечается в указе.Центр имени Гамалеи является разработчиком первой в мире вакцины против коронавируса "Спутник V". На данный момент применение препарата одобрено 71-м государством. Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, или более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Данные о применении препарата в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и др.) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.В начале мая 2021 года в России зарегистрировали также вакцину "Спутник Лайт". Это однокомпонентный вариант "Спутника V", вакцинация препаратом проводится в один этап. Такая прививка особо подходит и рекомендуется для переболевших коронавирусом спустя полгода после болезни и для ревакцинации.
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россия, орден, спутник v

Разработчик вакцины "Спутник V" награжден орденом Александра Невского

23:46 08.11.2021 (обновлено: 00:03 09.11.2021)
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург на пресс-конференции
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург на пресс-конференции - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Глава Центра имени Гамалеи награжден за заслуги в области здравоохранения, указ подписал президент России.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург был награжден орденом Александра Невского.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 8 ноября, сообщает РИА Новости.
Гинцбург был удостоен высокой награды "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу", отмечается в указе.
Центр имени Гамалеи является разработчиком первой в мире вакцины против коронавируса "Спутник V". На данный момент применение препарата одобрено 71-м государством. Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, или более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Данные о применении препарата в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и др.) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
В начале мая 2021 года в России зарегистрировали также вакцину "Спутник Лайт". Это однокомпонентный вариант "Спутника V", вакцинация препаратом проводится в один этап. Такая прививка особо подходит и рекомендуется для переболевших коронавирусом спустя полгода после болезни и для ревакцинации.
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