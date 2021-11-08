https://ru.sputnik.md/20211108/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhd-i-pokholodanie-46231926.html

Самый точный прогноз погоды: дождь и похолодание

Самый точный прогноз погоды: дождь и похолодание

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.

2021-11-08T07:00+0200

2021-11-08T07:00+0200

2021-11-08T07:00+0200

синоптики

дождь

погода

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно, местами слабый дождь, днем на большей части территории страны слабые осадки.Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 ноября: ночью – от +7 до +9, днем – от +11 до +13 градусов.С 9 ноября начнет холодать, пройдет слабый дождь. Ожидается от +6 до +11 градусов днем, такая же погода сохранится на протяжении нескольких дней.Праздники и народные приметыВ народе 8 ноября получил множество названий: Дмитриев день, День Дмитрия Солунского, Михайлов день, Деды. Обычно 8 ноября устраивали день поминовения, который был посвящен воинам, погибшим на Куликовом поле. Сегодня же в этот день поминают усопших родителей.Живых родителей принято навещать, дарить им различные подарки, благодарить за все, что они сделали для семьи. В православной церкви 8 ноября почитается память святого Дмитрия Солунского, который также известен как Мироточец.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, дождь, погода