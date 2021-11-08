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Шокирующий случай в Кишиневе: врачам скорой угрожали пистолетом
Шокирующий случай в Кишиневе: врачам скорой угрожали пистолетом
Бригада медиков, прибыв на вызов, напоролась на угрозы от пациента
2021-11-08T13:23+0200
2021-11-08T13:23+0200
общество
в молдове
молдова
скорая помощь
пистолет
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Неприятный и шокирующий случай произошел во время вызова бригады скорой помощи в Кишиневе. Об этом сообщили в Национальном центре скорой медицинской помощи.По данным ведомства, вызов поступил в 4.36 от 32-летнего пациента. Бригада скорой помощи сектора Чекан, прибыв по адресу, "обнаружила в подъезде жилого дома мужчину, который вел себя неадекватно". "Во время оказания скорой медпомощи пациент достал оружие и стал угрожать бригаде медиков. Таким способом мужчина пытался получить от них наркотические препараты", - говорится в сообщении центра. По данным ведомства, фельдшер при помощи специальных средств коммуникации сумел вызвать экипаж полиции. Полицейские задержали мужчину. Все обстоятельства происшествия выясняются.
https://ru.sputnik.md/20210811/sereznoe-dtp-na-vezde-budesti-na-meste-skoraya-pomosch-43794307.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, скорая помощь, пистолет

Шокирующий случай в Кишиневе: врачам скорой угрожали пистолетом

13:23 08.11.2021
© Inquam Photos / Octav GaneaAmbulanțe, bolnavi covid-19, România
Ambulanțe, bolnavi covid-19, România - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Inquam Photos / Octav Ganea
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Бригада медиков, прибыв на вызов, столкнулась с угрозами от пациента.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Неприятный и шокирующий случай произошел во время вызова бригады скорой помощи в Кишиневе. Об этом сообщили в Национальном центре скорой медицинской помощи.
По данным ведомства, вызов поступил в 4.36 от 32-летнего пациента. Бригада скорой помощи сектора Чекан, прибыв по адресу, "обнаружила в подъезде жилого дома мужчину, который вел себя неадекватно".
"Во время оказания скорой медпомощи пациент достал оружие и стал угрожать бригаде медиков. Таким способом мужчина пытался получить от них наркотические препараты", - говорится в сообщении центра.
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По данным ведомства, фельдшер при помощи специальных средств коммуникации сумел вызвать экипаж полиции.
Полицейские задержали мужчину. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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