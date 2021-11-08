https://ru.sputnik.md/20211108/shokiruyuschiy-sluchay-kishineve-vracham-skoroy-ugrozhali-pistoletom-46243610.html

Шокирующий случай в Кишиневе: врачам скорой угрожали пистолетом

Шокирующий случай в Кишиневе: врачам скорой угрожали пистолетом

Бригада медиков, прибыв на вызов, напоролась на угрозы от пациента

2021-11-08T13:23+0200

2021-11-08T13:23+0200

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общество

в молдове

молдова

скорая помощь

пистолет

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Неприятный и шокирующий случай произошел во время вызова бригады скорой помощи в Кишиневе. Об этом сообщили в Национальном центре скорой медицинской помощи.По данным ведомства, вызов поступил в 4.36 от 32-летнего пациента. Бригада скорой помощи сектора Чекан, прибыв по адресу, "обнаружила в подъезде жилого дома мужчину, который вел себя неадекватно". "Во время оказания скорой медпомощи пациент достал оружие и стал угрожать бригаде медиков. Таким способом мужчина пытался получить от них наркотические препараты", - говорится в сообщении центра. По данным ведомства, фельдшер при помощи специальных средств коммуникации сумел вызвать экипаж полиции. Полицейские задержали мужчину. Все обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20210811/sereznoe-dtp-na-vezde-budesti-na-meste-skoraya-pomosch-43794307.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, скорая помощь, пистолет