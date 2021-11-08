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Ситуация на границе Белоруссии: тысячи беженцев направились в Польшу
Ситуация на границе Белоруссии: тысячи беженцев направились в Польшу
Ситуация на границе Белоруссии: тысячи беженцев направились в Польшу
2021-11-08T12:55+0200
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граница
польша
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беженцы
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Нелегальные мигранты покинули территорию Белоруссии и направились в Польшу, передает Sputnik Беларусь. Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией.Белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасности людей, идущих по автомагистрали, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии."Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью", – заявил официальный представитель ГПК Белоруссии Антон Бычковский.Представитель Госпогранкомитета рассказал, что в настоящее время в связи в ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы."Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Белоруссии", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Как добавляет агентство, "пограничники сообщили Sputnik, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинула территорию Белоруссии, оцепление сняли". Мигранты, которые были в лесу, говорили, что направляются в Германию.Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области.
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граница, польша, беларусь, беженцы

Ситуация на границе Белоруссии: тысячи беженцев направились в Польшу

12:55 08.11.2021 (обновлено: 13:02 08.11.2021)
© Sputnik / Инна ГришукГруппа беженцев двинулась к границе Польши
Группа беженцев двинулась к границе Польши - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Инна Гришук
Белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Нелегальные мигранты покинули территорию Белоруссии и направились в Польшу, передает Sputnik Беларусь. Премьер-министр Польши срочно созывает антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией.
Белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасности людей, идущих по автомагистрали, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.
"Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью", – заявил официальный представитель ГПК Белоруссии Антон Бычковский.
Представитель Госпогранкомитета рассказал, что в настоящее время в связи в ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.
"Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Белоруссии", - говорится в сообщении агентства в Telegram.

Как добавляет агентство, "пограничники сообщили Sputnik, что вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинула территорию Белоруссии, оцепление сняли". Мигранты, которые были в лесу, говорили, что направляются в Германию.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе "Брузги" в Гродненской области.
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