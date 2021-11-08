https://ru.sputnik.md/20211108/srednyaya-zarplata-moldova-sosednie-strany-46248786.html

Средняя зарплата в Молдове и соседних странах

Средняя зарплата в Молдове и соседних странах

Данные о размерах зарплат в Молдове, Украине, Белоруссии и России.

2021-11-08T15:57+0200

2021-11-08T15:57+0200

2021-11-08T15:57+0200

зарплаты

средняя зарплата

сравнение

статистика

инфографика

молдова

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По данным Национального бюро статистики, среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в реальном секторе и во всех бюджетных учреждениях во II квартале 2021 года составила 9044,5 лея, увеличившись на 15,2% по сравнению со II кварталом 2020 года и на 6,8% по сравнению с I кварталом 2021 года.Индекс реальной оплаты труда во II квартале 2021 года по сравнению со II кварталом 2020 года (рассчитанный как отношение индекса номинальной начисленной оплаты труда к индексу потребительских цен) составил 111,8%.Несмотря на рост, средняя зарплата в Молдове остается самой низкой в регионе. В Украине за тот же период этот показатель составил 9203 лея или 532 доллара США. Средняя зарплата в Белоруссии составляет 10 408 леев (602 доллара). В России же средняя зарплата составляет 13 390 леев или 774 доллара США.

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зарплаты, средняя зарплата, сравнение, статистика, инфографика, молдова