https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html

Двое студентов из Кишинева арестованы по подозрению в торговле наркотиками

Двое студентов из Кишинева арестованы по подозрению в торговле наркотиками

Молодых людей из Кишинева обвиняют в незаконном обороте наркотиков в интересах преступной группы.

2021-11-08T20:48+0200

2021-11-08T20:48+0200

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студенты

наркотики

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Суд Кишинева удовлетворил запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам об аресте двух студентов, обвиняемых в торговле наркотиками.Студенты были задержаны, а в их домах прошли обыски в конце прошлой недели. Молодых людей подозревают в незаконном обороте наркотиков в интересах преступной группы.Один из обвиняемых арестован на 20 суток, второй 30 суток проведет под домашним арестом.Следствие по их делу продолжается.

https://ru.sputnik.md/20211007/politsiya-raskryla-skhemu-dostavki-rasprostraneniya-narkotikov-v-moldove-45331607.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

студенты, наркотики, в молдове, кишинев, молдова