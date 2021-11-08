https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html
Двое студентов из Кишинева арестованы по подозрению в торговле наркотиками
Двое студентов из Кишинева арестованы по подозрению в торговле наркотиками
Молодых людей из Кишинева обвиняют в незаконном обороте наркотиков в интересах преступной группы.
2021-11-08T20:48+0200
2021-11-08T20:48+0200
2021-11-08T20:48+0200
студенты
наркотики
в молдове
кишинев
молдова
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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Суд Кишинева удовлетворил запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам об аресте двух студентов, обвиняемых в торговле наркотиками.Студенты были задержаны, а в их домах прошли обыски в конце прошлой недели. Молодых людей подозревают в незаконном обороте наркотиков в интересах преступной группы.Один из обвиняемых арестован на 20 суток, второй 30 суток проведет под домашним арестом.Следствие по их делу продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211007/politsiya-raskryla-skhemu-dostavki-rasprostraneniya-narkotikov-v-moldove-45331607.html
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Евгений Чебан
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студенты, наркотики, в молдове, кишинев, молдова
Двое студентов из Кишинева арестованы по подозрению в торговле наркотиками
Молодых людей обвиняют в незаконном обороте наркотиков в интересах преступной группы.
КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Суд Кишинева удовлетворил запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам об аресте двух студентов, обвиняемых в торговле наркотиками.
Студенты были задержаны, а в их домах прошли обыски в конце прошлой недели. Молодых людей подозревают в незаконном обороте наркотиков в интересах преступной группы.
Один из обвиняемых арестован на 20 суток, второй 30 суток проведет под домашним арестом.
Следствие по их делу продолжается.