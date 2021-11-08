https://ru.sputnik.md/20211108/ukraina-sertifikatsia-severnii-potok-2-46238720.html
Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"
Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"
Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока-2"
2021-11-08T10:51+0200
2021-11-08T10:51+0200
2021-11-08T10:51+0200
в мире
украина
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34390497_0:36:3313:1900_1920x0_80_0_0_aaf380b5f717de74d339ec4de89807e2.jpg
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В течение недели станет известно о том, будет ли компания "Оператор ГТС Украины" участвовать в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток - 2", передает РИА Новости. Об этом заявил глава украинской компании Сергей Макогон.Ранее Макогон сообщил, что "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Ранее такую же заявку подавал "Нафтогаз Украины". Киев настаивает, что оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома"."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34390497_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8ab8cf6e87f5940d20954fcb72ebc3aa.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, северный поток-2
Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"
Киев настаивает, что оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома".
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik.
В течение недели станет известно о том, будет ли компания "Оператор ГТС Украины" участвовать в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток - 2", передает РИА Новости
. Об этом заявил глава украинской компании Сергей Макогон.
Ранее Макогон сообщил, что "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Ранее такую же заявку подавал "Нафтогаз Украины". Киев настаивает, что оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома".
"Решение ожидается на следующей неделе", - написал Макогон в комментариях к публикации на своей странице в Facebook в воскресенье вечером в ответ на вопрос, привлечен ли уже "Оператор ГТС" к консультациям по сертификации "Северного потока - 2".
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.