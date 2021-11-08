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Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"
Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"
Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока-2"
2021-11-08T10:51+0200
2021-11-08T10:51+0200
в мире
украина
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В течение недели станет известно о том, будет ли компания "Оператор ГТС Украины" участвовать в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток - 2", передает РИА Новости. Об этом заявил глава украинской компании Сергей Макогон.Ранее Макогон сообщил, что "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Ранее такую же заявку подавал "Нафтогаз Украины". Киев настаивает, что оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома"."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html
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в мире, украина, северный поток-2

Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"

10:51 08.11.2021
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
/
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Киев настаивает, что оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома".
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В течение недели станет известно о том, будет ли компания "Оператор ГТС Украины" участвовать в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток - 2", передает РИА Новости. Об этом заявил глава украинской компании Сергей Макогон.
Ранее Макогон сообщил, что "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Ранее такую же заявку подавал "Нафтогаз Украины". Киев настаивает, что оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома".

"Решение ожидается на следующей неделе", - написал Макогон в комментариях к публикации на своей странице в Facebook в воскресенье вечером в ответ на вопрос, привлечен ли уже "Оператор ГТС" к консультациям по сертификации "Северного потока - 2".

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
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