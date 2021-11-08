https://ru.sputnik.md/20211108/ukraina-sertifikatsia-severnii-potok-2-46238720.html

Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"

Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока - 2"

Будет ли Украина участвовать в сертификации "Северного потока-2"

2021-11-08T10:51+0200

2021-11-08T10:51+0200

2021-11-08T10:51+0200

в мире

украина

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В течение недели станет известно о том, будет ли компания "Оператор ГТС Украины" участвовать в процедуре сертификации компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток - 2", передает РИА Новости. Об этом заявил глава украинской компании Сергей Макогон.Ранее Макогон сообщил, что "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". Ранее такую же заявку подавал "Нафтогаз Украины". Киев настаивает, что оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от "Газпрома"."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html

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в мире, украина, северный поток-2