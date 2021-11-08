https://ru.sputnik.md/20211108/ukraina-sobiraetsya-otobrat-u-rossii-samoe-glavnoe-46239411.html

Украина собирается отобрать у России самое главное

Украина собирается отобрать у России самое главное

Идея смены названия страны на Русь-Украина. все чаще звучит из уст политиков, экспертов и общественных деятелей Украины.

2021-11-08T14:20+0200

2021-11-08T14:20+0200

2021-11-08T14:20+0200

украина

россия

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/08/46237917_0:101:2958:1765_1920x0_80_0_0_e211598a2ad5732bd730f193897e57a7.jpg

Особую популярность в идейно-политической картине мира современной Украины имеют две тесно связанные концепции. Первая касается необходимости "собирания украинских земель", под которыми понимаются юго-западные регионы России — Краснодарский край, Белгородская, Воронежская и Курская области. Вторая утверждает необходимость смены названия самой страны на Русь-Украина.На днях данную идею вновь озвучил некий киевский писатель и философ. В конце лета о том же заявил аж сам советник главы офиса президента Алексей Арестович. Кстати, он же в октябре предложил называть украинский язык "руським". Ну а несколько месяцев назад на тему "московиты украли у украинского народа язык, православную веру, название страны, а сейчас пришло время это все нам вернуть" в очередной раз обширно высказался очередной украинский политолог и эксперт (на минуточку, кандидат экономических наук и профессор Национальной академии управления).Все это, конечно, выглядит очень смешно, но, если смотреть в суть дела, определенная сермяга в данном подходе имеется. Греция четверть века использовала все имевшиеся в ее распоряжении рычаги, требуя изменения названия соседней страны — и почти три года назад добилась своего. Теперь там Северная Македония, а не просто Македония.История и имя обладают собственной силой, так что наблюдение "как вы яхту назовете, так она и поплывет" родилось не на пустом месте. А Украине — а точнее, современному украинскому государству — тут не повезло по всем статьям.Киев, бывший столицей, сердцем и "столпом" Древней Руси, пришел в государственно-политический упадок почти тысячу лет назад. А монгольское нашествие разорило юго-западную Русь, превратив из важнейшего центра русской цивилизации во фронтир.В результате спустя века чрезвычайно бурной истории к этой территории применялись уже совсем другие имена — Малороссия, Новороссия, ну и в конце концов Украина. Но все они подчеркивают периферийность (окраинность) и подчиненность по отношению к России и потому обидно-неподходящие для того государственного образования, коим является современная Украина.Выход из этого тупика был найден украинскими идеологами, по-своему даже остроумный. Последняя тысяча лет, по сути, вычеркивается из истории страны и становится темным периодом бесконечных лишений, геноцида, колониальной зависимости — ну и присвоения Россией украинского государственно-исторического наследия.И чтобы преодолеть многовековую эру упадка, вернуть себе свое, Украина обращается к периоду расцвета и державного величия древнего Киева.Для решения данной задачи нужно переименоваться, напоминая всем, откуда что взялось. Ну и восстановить территориальную целостность в тогдашних границах украинских (в смысле "руських" земель) — как их себе представляют в Киеве.Несмотря на внешнюю абсурдность, конструкция эта не так уж и глупа. История всегда была и остается глубоко идеологизированной наукой, а человечество каких только политических экспериментов с ее использованием на себе не провело. Достаточно вспомнить, что львиную долю прошлого века отечественное общество воспитывалось в рамках коммунистической идеологии, в том числе в сфере истории. Сейчас вон на Западе критическая расовая теория агрессивно борется за доминирование в общественном и академическом поле и имеет неплохие шансы на успех.Так что нет, проблема для Киева — не в мечте утвердить себя на мировом уровне в качестве главной, а вернее, единственной наследницы Древней Руси. В принципе, любые мечты исполнимы, если прилагать к этому целенаправленные усилия — и вот как раз тут сосредоточены непреодолимые препятствия для Украины. Насколько хорошо у нашей юго-западной соседки обстоит с креативными идеями, настолько же плохо там с реальной работой по их воплощению.Именно поэтому Россия, которая обрела свой текущий статус за многие века тяжелейших испытаний и борьбы за собственное выживание, смотрит на идейно-творческие изыскания соседей с веселым недоумением. А на любые державно-экспансионистские мрии Киева она может, пожав плечами, ответить сакраментальное: "Приди и возьми".

https://ru.sputnik.md/20211027/zoloto-razdora-45960313.html

https://ru.sputnik.md/20211021/ukraina-nato-45764469.html

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1719/94/17199401_0:0:740:740_100x100_80_0_0_f59b78284535f4614b76941a24ee090c.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1719/94/17199401_0:0:740:740_100x100_80_0_0_f59b78284535f4614b76941a24ee090c.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1719/94/17199401_0:0:740:740_100x100_80_0_0_f59b78284535f4614b76941a24ee090c.jpg

украина, россия, колумнистика