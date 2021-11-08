https://ru.sputnik.md/20211108/v-moldove-vstupil-v-silu-zapret-na-massovye-meropriyatiya-46231551.html

В Молдове вступил в силу запрет на массовые мероприятия

В Молдове вступил в силу запрет на массовые мероприятия

Национальная чрезвычайная комиссия приняла ограничения на проведение свадеб и вечеринок

2021-11-08T07:30+0200

2021-11-08T07:30+0200

2021-11-08T07:30+0200

коронавирус

кафе

ограничения

рестораны

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. C понедельника в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. Ранее они разрешались только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или с присутствием не более 100 человек на открытом воздухе.Против такого решения ранее выступила Ассоциация рестораторов MAR, которая выразила озабоченность отсутствием поддержки для предприятий общественного питания. По их мнению, многие рестораны и кафе понесут серьезные убытки или вовсе прекратят свою деятельность в результате новых ограничений.С обращением к властям MAR выступила после того, как Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению (НЧКОЗ) продлила чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения до 30 ноября 2021 года.Новые ограничения НЧКОЗНапомним, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

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кафе, ограничения, рестораны, в молдове, молдова