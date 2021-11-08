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В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы
В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы
Бегунья Светлана Шепелева выиграла Стамбульский марафон
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спорт
стамбул
марафон
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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавская бегунья Светлана Шепелева в воскресенье, 7 ноября, покорила Стамбульский марафон в возрастной категории 50-54 года. Она преодолела классическую дистанцию 42 километра за три часа, 19 минут и 12 секунд.Для тираспольчанки это уже 16-й турецкий забег. За многократное участие в Стамбульском марафоне Шепелева вошла в элитный 10'S CLUB."В этом году организаторы Стамбульского марафона создали "клуб десяти" – для спортсменов, которые участвовали в этом марафоне более десяти раз. Нужно было подтвердить наличие медалей – сфотографировать и выслать организаторам. Я нашла у себя 16 медалей за участие в Стамбульском марафоне. Так вот, в Стамбуле многократных участников наградили медалями "клуба десяти" и вручили памятные доски", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова Светлана Шепелева.Светлана Шепелева – первая женщина в 10'S CLUB. Молдавская легкоатлетка за свою карьеру пробежала более ста марафонов, включая олимпийский забег в Афинах в 2004 году. После окончания профессиональной карьеры бегунья переключилась на любительские марафоны, работает Светлана массажистом в национальной сборной Молдовы по плаванию.
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стамбул, марафон

В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы

10:26 08.11.2021 (обновлено: 10:55 08.11.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaНи дня без спорта
Ни дня без спорта - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Бегунья Светлана Шепелева выиграла Стамбульский марафон и стала первой женщиной, которая вошла в элитный 10'S CLUB (клуб десяти). Спортсменка участвовала в турецком забеге более десяти раз.
ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавская бегунья Светлана Шепелева в воскресенье, 7 ноября, покорила Стамбульский марафон в возрастной категории 50-54 года. Она преодолела классическую дистанцию 42 километра за три часа, 19 минут и 12 секунд.
Для тираспольчанки это уже 16-й турецкий забег. За многократное участие в Стамбульском марафоне Шепелева вошла в элитный 10'S CLUB.
"В этом году организаторы Стамбульского марафона создали "клуб десяти" – для спортсменов, которые участвовали в этом марафоне более десяти раз. Нужно было подтвердить наличие медалей – сфотографировать и выслать организаторам. Я нашла у себя 16 медалей за участие в Стамбульском марафоне. Так вот, в Стамбуле многократных участников наградили медалями "клуба десяти" и вручили памятные доски", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова Светлана Шепелева.
© Photo : Предоставила: Светлана ШепелеваСветлана Шепелева с супругом в Стамбуле
Светлана Шепелева с супругом в Стамбуле - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
Светлана Шепелева с супругом в Стамбуле
© Photo : Предоставила: Светлана Шепелева
Светлана Шепелева – первая женщина в 10'S CLUB. Молдавская легкоатлетка за свою карьеру пробежала более ста марафонов, включая олимпийский забег в Афинах в 2004 году. После окончания профессиональной карьеры бегунья переключилась на любительские марафоны, работает Светлана массажистом в национальной сборной Молдовы по плаванию.
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