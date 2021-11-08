https://ru.sputnik.md/20211108/v-stambule-sozdali-klub-marafontsev---pervaya-uchastnitsa-iz-moldovy-46238246.html

В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы

В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы

Бегунья Светлана Шепелева выиграла Стамбульский марафон

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спорт

стамбул

марафон

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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавская бегунья Светлана Шепелева в воскресенье, 7 ноября, покорила Стамбульский марафон в возрастной категории 50-54 года. Она преодолела классическую дистанцию 42 километра за три часа, 19 минут и 12 секунд.Для тираспольчанки это уже 16-й турецкий забег. За многократное участие в Стамбульском марафоне Шепелева вошла в элитный 10'S CLUB."В этом году организаторы Стамбульского марафона создали "клуб десяти" – для спортсменов, которые участвовали в этом марафоне более десяти раз. Нужно было подтвердить наличие медалей – сфотографировать и выслать организаторам. Я нашла у себя 16 медалей за участие в Стамбульском марафоне. Так вот, в Стамбуле многократных участников наградили медалями "клуба десяти" и вручили памятные доски", - рассказала корреспонденту Sputnik Молдова Светлана Шепелева.Светлана Шепелева – первая женщина в 10'S CLUB. Молдавская легкоатлетка за свою карьеру пробежала более ста марафонов, включая олимпийский забег в Афинах в 2004 году. После окончания профессиональной карьеры бегунья переключилась на любительские марафоны, работает Светлана массажистом в национальной сборной Молдовы по плаванию.

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