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Обещал, но не ушел – Владимир Воронин вновь избран председателем ПКРМ
Обещал, но не ушел – Владимир Воронин вновь избран председателем ПКРМ
Владимир Воронин был вновь избран председателем Партии коммунистов Республики Молдова
2021-11-08T08:30+0200
2021-11-08T08:30+0200
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Владимир Воронин был вновь избран председателем Партии коммунистов Республики Молдова. Такое решение принял съезд ПКРМ, который состоялся в воскресенье в Кишиневе.В сентябре 2021 года в эфире радиостудии Sputnik Молдова Владимир Воронин заявлял, что предложит делегатам съезда выбрать другого человека на пост председателя партии.Что случилось в стане молдавских коммунистов? Что ждет все левые партии страны? Есть ли молодые лица в молдавской политике? Можно ли говорить, что левые партии в Молдове вступили в полосу кризиса и неудач?Выясним это с экспертами – политологами Виктором Жуком и Сергеем Манастырлы.
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владимир воронин, молдова, пкрм, игорь додон, левые, видео

Обещал, но не ушел – Владимир Воронин вновь избран председателем ПКРМ

08:30 08.11.2021
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем будущее левого политического фланга в Молдове.
Владимир Воронин был вновь избран председателем Партии коммунистов Республики Молдова. Такое решение принял съезд ПКРМ, который состоялся в воскресенье в Кишиневе.
В сентябре 2021 года в эфире радиостудии Sputnik Молдова Владимир Воронин заявлял, что предложит делегатам съезда выбрать другого человека на пост председателя партии.
Что случилось в стане молдавских коммунистов? Что ждет все левые партии страны? Есть ли молодые лица в молдавской политике? Можно ли говорить, что левые партии в Молдове вступили в полосу кризиса и неудач?
Выясним это с экспертами – политологами Виктором Жуком и Сергеем Манастырлы.
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