https://ru.sputnik.md/20211108/vrach-idealnyy-uroven-antitela-zaschita-covid-19-46236554.html

Гинцбург назвал идеальный уровень антител для защиты от COVID-19

Гинцбург назвал идеальный уровень антител для защиты от COVID-19

Врач назвал идеальный уровень антител для защиты от COVID-19

2021-11-08T09:44+0200

2021-11-08T09:44+0200

2021-11-08T10:02+0200

коронавирус

уровень

защита

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Научное исследование, проведенное российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, продемонстрировало, что для полной защиты от дельта-штамма COVID-19 уровень антител в организме должен быть не менее 300 единиц, передает РИА Новости. Данные привел глава центра Александр Гинцбург."Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с Департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичах. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от дельты полностью", - заявил Гинцбург."Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19", - уточнил он.Дельта-штаммСогласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса (дельта), названный B.1.617, был выявлен в этой стране в октябре 2020 года.Штамм отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, у штамма удлинился период выведения из организма, что затрудняет определение медиками факта выздоровления.Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по данным специалистов, для него характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.Штамм дельта быстро распространился по миру и стал доминирующим. Свыше 150 стран демонстрируют почти 100-процентное присутствие этого штамма.В Молдове официально первые случаи дельта-штамма коронавируса были подтверждены 23 июля 2021 года. По данным Минздрава, из 15 отобранных в Молдове образцов в 12 случаях немецкие вирусологи подтвердили наличие штамма дельта.

https://ru.sputnik.md/20211025/uchenye-opublikovali-foto-delta-shtamm-koronavirus-45866804.html

https://ru.sputnik.md/20211104/prognoz-voz-polmilliona-zhitely-es-covid-fevraly-2022-god-46168731.html

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уровень, защита