https://ru.sputnik.md/20211108/zapros-moldovagaz-o-povyshenii-tarifov-kogda-ego-rassmotryat-46243482.html

НАРЭ опубликовало запрос "Молдовагаза" о повышении тарифов: когда его рассмотрят

НАРЭ опубликовало запрос "Молдовагаза" о повышении тарифов: когда его рассмотрят

"Молдовагаз" просит повышения тарифов за газ для трех категорий потребителей.

2021-11-08T12:36+0200

2021-11-08T12:36+0200

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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало запрос АО "Молдовагаз" на повышение тарифов для бытовых и промышленных потребителей. Повышение запрашивается начиная с 1 ноября. Рассмотрение этого запроса запланировано на 9 ноября на заседании НАРЭ. Согласно опубликованному документу, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Что касается газотранспортных сетей, тариф предлагается повысить с 2613 до 7834 леев за тысячу кубометров на пунктах входа, и с 2895 до 8115 леев на пунктах выхода.

https://ru.sputnik.md/20211107/povyshenie-tarifa-na-gaz-mozhet-sprovotsirovat-krizis-neplatezhey--cheban-46225649.html

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