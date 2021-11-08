https://ru.sputnik.md/20211108/zapros-moldovagaz-o-povyshenii-tarifov-kogda-ego-rassmotryat-46243482.html
НАРЭ опубликовало запрос "Молдовагаза" о повышении тарифов: когда его рассмотрят
НАРЭ опубликовало запрос "Молдовагаза" о повышении тарифов: когда его рассмотрят
"Молдовагаз" просит повышения тарифов за газ для трех категорий потребителей.
2021-11-08T12:36+0200
2021-11-08T12:36+0200
2021-11-08T12:46+0200
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КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало запрос АО "Молдовагаз" на повышение тарифов для бытовых и промышленных потребителей. Повышение запрашивается начиная с 1 ноября. Рассмотрение этого запроса запланировано на 9 ноября на заседании НАРЭ. Согласно опубликованному документу, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров. Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Что касается газотранспортных сетей, тариф предлагается повысить с 2613 до 7834 леев за тысячу кубометров на пунктах входа, и с 2895 до 8115 леев на пунктах выхода.
https://ru.sputnik.md/20211107/povyshenie-tarifa-na-gaz-mozhet-sprovotsirovat-krizis-neplatezhey--cheban-46225649.html
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в молдове, молдова, нарэ, тариф, молдовагаз, газ
НАРЭ опубликовало запрос "Молдовагаза" о повышении тарифов: когда его рассмотрят
12:36 08.11.2021 (обновлено: 12:46 08.11.2021)
"Молдовагаз" просит повышения тарифов за газ для некоторых категорий потребителей.
КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Национальное агентство по регламентированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало запрос АО "Молдовагаз" на повышение тарифов для бытовых и промышленных потребителей.
Повышение запрашивается начиная с 1 ноября. Рассмотрение этого запроса запланировано на 9 ноября на заседании НАРЭ.
Согласно опубликованному документу
, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
Что касается газотранспортных сетей, тариф предлагается повысить с 2613 до 7834 леев за тысячу кубометров на пунктах входа, и с 2895 до 8115 леев на пунктах выхода.