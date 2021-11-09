https://ru.sputnik.md/20211109/agentstvo-gosuslug-moldovy-annulirovalo-udostoverenie-lichnosti-ilana-shora-46271399.html

Агентство госуслуг Молдовы аннулировало удостоверение личности Илана Шора

Агентство госуслуг Молдовы аннулировало удостоверение личности Илана Шора

Был обнаружен ряд нарушений при изготовлении и выдаче документов.

2021-11-09T13:14+0200

2021-11-09T13:14+0200

2021-11-09T13:46+0200

политика

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илан шор

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агентство государственных услуг

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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Агентство государственных услуг (АГУ) аннулировало удостоверение личности (булетин) и заграничный паспорт лидера Партии "Шор" Илана Шора.По данным АГУ, решение было принято после проведения проверки булетина 2012 года и загранпаспорта 2010 года: было установлено, что документы были изготовлены и выданы с нарушением законодательства и процедур. Проверки были инициированы по запросу Антикоррупционной прокуратуры. "Установлено, что фотография, личные данные и подпись Илана Шора были использованы из информационных ресурсов Государственного реестра населения на основании документа, заполненного в 2009 году", - говорится в сообщении АГУ. Как уточнили в агентстве, также сами документы, удостоверяющие личность, были переданы через третьих лиц, что противоречит положениям закона.Согласно закону, при подаче заявления на получения булетина и паспорта человека должны сфотографировать в местном офисе Министерства информационных и коммуникационных технологий или дипломатических представительствах или консульских учреждениях Молдовы. Кроме того, по закону, документ выдается только на руки заявителю или его легальному представителю. Таким образом, данные документы, удостоверяющие личность, заполненные и выданные в отсутствие заявителя Илана Шора, утратили силу в соответствии с положениями закона о документах, удостоверяющих личность. Документы аннулированы на основании приказа, подписанного директором Агентства госуслуг 9 ноября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20210913/zasedanie-delo-shor-44714973.html

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