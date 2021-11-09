https://ru.sputnik.md/20211109/blok-pkrm-psrm-predlagaet-vlastyam-oplachivat-raznitsu-tsene-gaz-46275633.html

Блок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов

Блок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов

Депутаты оппозиции предложили властям свою схему помощи гражданам.

2021-11-09T15:36+0200

2021-11-09T15:36+0200

2021-11-09T15:36+0200

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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект, который предполагает, что правительство компенсирует всем гражданам Молдовы разницу в цене на газ за первые 100 кубов газа. Об этом сообщил на брифинге во вторник депутат блока и вице-председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа. Во вторник тариф на природный газ был увеличен с 4,2 до 10,26 леев за кубометр без учета НДС. Решение было принято Национальным агентством по регулировании энергетики (НАРЭ) по запросу АО "Молдовагаз". По словам депутата, повышение тарифов является резким и может вызвать рост цен на другие товары и услуги, все это в дальнейшем прибавит проблем гражданам и ухудшит их материальное положение. “Это будет мудрое решение, которое придет на помощь гражданам, чтобы они не пострадали от этого резкого роста. Необходимая мера для всех граждан, потому что они пострадают, и это повышение тарифов станет большим шоком для общества", – добавил Бурдужа.Он отметил, что проект будет вынесен на обсуждение в среду на заседании комиссии по экономике, бюджету и финансам.Ранее глава НАРЭ Штефан Крянгэ заявил, что новый тариф будет применяться с 1 ноября, но он также может быть пересмотрен до конца месяца. По словам Крянгэ, тариф может быть скорректирован, но не в сторону увеличения.

https://ru.sputnik.md/20211109/direktor-nare-do-kontsa-mesyatsa-tarif-na-gazmozhet-byt-skoretirovan-46267044.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова