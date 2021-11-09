https://ru.sputnik.md/20211109/covid-19-moldova-46283120.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-09T18:32+0200
2021-11-09T18:32+0200
2021-11-09T18:34+0200
заболеваемость
статистика
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1483 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечено три случая импорта инфекции: из Франции, России и Румынии.Общее число случаев заражения в стране достигло 348 588.У работников системы здравоохранения выявлены 29 случаев заражения.За минувшие сутки проведено 8432 теста.Госпитализированы 2515 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 213 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32).В то же время за сутки выздоровели 1378 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 327 369.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8193.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
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заболеваемость, статистика, в молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:32 09.11.2021 (обновлено: 18:34 09.11.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1483 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Отмечено три случая импорта инфекции: из Франции, России и Румынии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 348 588.
У работников системы здравоохранения выявлены 29 случаев заражения.
За минувшие сутки проведено 8432 теста.
Госпитализированы 2515 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 213 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32).
В то же время за сутки выздоровели 1378 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 327 369.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8193.