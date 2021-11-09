https://ru.sputnik.md/20211109/covid-19-moldova-46283120.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-09T18:32+0200

2021-11-09T18:32+0200

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заболеваемость

статистика

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1483 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечено три случая импорта инфекции: из Франции, России и Румынии.Общее число случаев заражения в стране достигло 348 588.У работников системы здравоохранения выявлены 29 случаев заражения.За минувшие сутки проведено 8432 теста.Госпитализированы 2515 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 213 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 32).В то же время за сутки выздоровели 1378 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 327 369.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8193.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика, в молдове