https://ru.sputnik.md/20211109/delo-poddelnye-sertifikaty-covid-46279862.html
Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
Проведены новые обыски и задержание по делу о фальшивых COVID-сертификатах.
2021-11-09T17:51+0200
2021-11-09T17:51+0200
2021-11-09T17:51+0200
коронавирус
в молдове
молдова
задержание
сертификат
семейный врач
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Семейный врач одного из медучреждений Ставчен задержан по делу о выдаче поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Во вторник сотрудники НАЦ и прокуроры антикоррупции проводили обыски в медучреждениях Ставчен и сектора Рышкановка в Кишиневе. Далее обыски продолжились в доме задержанного. Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме.По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации получателей документов не происходило.
https://ru.sputnik.md/20211109/poddelnye-sertifikaty-covd-19-prokhodyat-obyski-na-ryshkanovke--stavchenakh-46274831.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, задержание, сертификат, семейный врач
Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
Проведены новые обыски и задержание по делу о фальшивых COVID-сертификатах.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Семейный врач одного из медучреждений Ставчен задержан по делу о выдаче поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Во вторник сотрудники НАЦ и прокуроры антикоррупции проводили обыски в медучреждениях Ставчен и сектора Рышкановка в Кишиневе. Далее обыски продолжились в доме задержанного.
Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме.
По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации получателей документов не происходило.