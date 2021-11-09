https://ru.sputnik.md/20211109/delo-poddelnye-sertifikaty-covid-46279862.html

Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач

Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач

Проведены новые обыски и задержание по делу о фальшивых COVID-сертификатах.

2021-11-09T17:51+0200

2021-11-09T17:51+0200

2021-11-09T17:51+0200

коронавирус

в молдове

молдова

задержание

сертификат

семейный врач

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Семейный врач одного из медучреждений Ставчен задержан по делу о выдаче поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Во вторник сотрудники НАЦ и прокуроры антикоррупции проводили обыски в медучреждениях Ставчен и сектора Рышкановка в Кишиневе. Далее обыски продолжились в доме задержанного. Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме.По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации получателей документов не происходило.

https://ru.sputnik.md/20211109/poddelnye-sertifikaty-covd-19-prokhodyat-obyski-na-ryshkanovke--stavchenakh-46274831.html

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в молдове, молдова, задержание, сертификат, семейный врач