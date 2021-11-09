https://ru.sputnik.md/20211109/direktor-nare-do-kontsa-mesyatsa-tarif-na-gazmozhet-byt-skoretirovan-46267044.html
Директор НАРЭ: до конца месяца тариф на газ может быть скорректирован
Директор НАРЭ: до конца месяца тариф на газ может быть скорректирован
До конца месяца агентство будет изучать тариф по требованию Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
2021-11-09T11:13+0200
2021-11-09T11:13+0200
2021-11-09T11:51+0200
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Директор Национального агентства по регулированию энергетики Штефан Крянгэ объяснил срочное повышение тарифов на газ в Молдове. Как отметил Крянгэ, на заседании во вторник НАРЭ одобрил запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа. Однако Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязывает агентство в данной ситуации изучить тариф и при необходимости скорректировать его до 30 ноября. Он подчеркнул, что тариф не может стать еще выше, нежели сейчас. Говоря о причинах повышения тарифа, директор НАРЭ напомнил, что был подписан контракт между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" на поставку голубого топлива, и одним из условий было возвращение исторического долга. "Актуальный объем природного газа, поступающего в республику, составляет более 1,4 миллиарда, и с учетом высокой цены за голубое топливо сумма выплаты АО "Молдовагаз" поставщику получается очень большой и неподъемной", – пояснил Крянгэ. Также директор НАРЭ сослался на рекомендации Комиссии по чрезвычайным ситуациям, члены которой указали на необходимость быстрого пересмотра и повышения тарифа для потребителей. В то же время Крянгэ отметил, что в агентстве пока не не проводили собственных подсчетов по установке тарифа, а приняли предложение "Молдовагаза".
https://ru.sputnik.md/20211109/nare-utverdili-novye-tarify-na-prirodnyy-gaz-46265030.html
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в молдове, молдова, нарэ
Директор НАРЭ: до конца месяца тариф на газ может быть скорректирован
11:13 09.11.2021 (обновлено: 11:51 09.11.2021)
До конца месяца агентство будет изучать тариф по требованию Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Директор Национального агентства по регулированию энергетики Штефан Крянгэ объяснил срочное повышение тарифов на газ в Молдове.
Как отметил Крянгэ, на заседании во вторник НАРЭ одобрил запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа. Однако Комиссия по чрезвычайным ситуациям обязывает агентство в данной ситуации изучить тариф и при необходимости скорректировать его до 30 ноября.
Он подчеркнул, что тариф не может стать еще выше, нежели сейчас.
"НАРЭ в течение этих трех недель будет изучать тариф, исходя из подсчетов и цифр, которыми располагает агентство. Мы изучим повышенную цену на газ, а также объем поступающего газа ко всем потребителям", – уточнил Крянгэ.
Говоря о причинах повышения тарифа, директор НАРЭ напомнил, что был подписан контракт между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" на поставку голубого топлива, и одним из условий было возвращение исторического долга.
"Актуальный объем природного газа, поступающего в республику, составляет более 1,4 миллиарда, и с учетом высокой цены за голубое топливо сумма выплаты АО "Молдовагаз" поставщику получается очень большой и неподъемной", – пояснил Крянгэ.
Также директор НАРЭ сослался на рекомендации Комиссии по чрезвычайным ситуациям, члены которой указали на необходимость быстрого пересмотра и повышения тарифа для потребителей.
В то же время Крянгэ отметил, что в агентстве пока не не проводили собственных подсчетов по установке тарифа, а приняли предложение "Молдовагаза".