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"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
2021-11-09T14:46+0200
2021-11-09T16:54+0200
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. "Газпром" утвердил и начал выполнять план по закачке на ноябрь в пять подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, передает РИА Новости."Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа", – говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании."Газпром" ранее завершил закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой, после чего должен был приступить к увеличению поставок в свои ПХГ Европы. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Ожидалось, что закачка в европейские хранилища начнется 8 ноября.
https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom-nachinaet-1-noyabrya-postavki-gaza-moldovu-46070213.html
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европа, газпром, газ

"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе

14:46 09.11.2021 (обновлено: 16:54 09.11.2021)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Павел Львов
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В компании сообщили, что определены объемы и маршруты транспортировки природного газа.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. "Газпром" утвердил и начал выполнять план по закачке на ноябрь в пять подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, передает РИА Новости.

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа", – говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

"Газпром" ранее завершил закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой, после чего должен был приступить к увеличению поставок в свои ПХГ Европы. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Ожидалось, что закачка в европейские хранилища начнется 8 ноября.
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