https://ru.sputnik.md/20211109/gazprom-zakachka-gaz-pyat-podzemnye-khranilischa-evropa-46268143.html

"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе

"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе

"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе

2021-11-09T14:46+0200

2021-11-09T14:46+0200

2021-11-09T16:54+0200

россия

европа

газпром

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564892_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_60b23e9eb582f59d5bdd418165b560b5.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. "Газпром" утвердил и начал выполнять план по закачке на ноябрь в пять подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, передает РИА Новости."Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа", – говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании."Газпром" ранее завершил закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой, после чего должен был приступить к увеличению поставок в свои ПХГ Европы. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Ожидалось, что закачка в европейские хранилища начнется 8 ноября.

https://ru.sputnik.md/20211101/gazprom-nachinaet-1-noyabrya-postavki-gaza-moldovu-46070213.html

европа

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

европа, газпром, газ