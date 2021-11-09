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"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
14:46 09.11.2021 (обновлено: 16:54 09.11.2021)
© Sputnik / Павел Львов/
В компании сообщили, что определены объемы и маршруты транспортировки природного газа.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. "Газпром" утвердил и начал выполнять план по закачке на ноябрь в пять подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе, передает РИА Новости.
"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа", – говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
"Газпром" ранее завершил закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой, после чего должен был приступить к увеличению поставок в свои ПХГ Европы. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Ожидалось, что закачка в европейские хранилища начнется 8 ноября.
"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа", – говорится в сообщении "Газпрома", опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
"Газпром" ранее завершил закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой, после чего должен был приступить к увеличению поставок в свои ПХГ Европы. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Ожидалось, что закачка в европейские хранилища начнется 8 ноября.