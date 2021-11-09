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Глава НАРЭ – о новых тарифах на газ в Молдове
Глава НАРЭ – о новых тарифах на газ в Молдове
Глава НАРЭ Штефан Крянгэ - о новых тарифах на газ в Молдове
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Директор НАРЭ Штефан Крянгэ проводит пресс-конференцию по итогам заседания, на котором был рассмотрен запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов на природный газ."Молдовагаз" требовал увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.
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Глава НАРЭ – о новых тарифах на газ в Молдове

10:31 09.11.2021 (обновлено: 12:58 09.11.2021)
НАРЭ рассмотрело запрос АО "Молдовагаз" об изменении тарифов на голубое топливо.
Директор НАРЭ Штефан Крянгэ проводит пресс-конференцию по итогам заседания, на котором был рассмотрен запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов на природный газ.
"Молдовагаз" требовал увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.
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