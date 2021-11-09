https://ru.sputnik.md/20211109/grossu-politicheskiy-shantazh-46286758.html

Гроссу – о "политическом шантаже" со стороны "Газпрома" в отношении Молдовы

Гроссу – о "политическом шантаже" со стороны "Газпрома" в отношении Молдовы

Предселатель парламента Игорь Гросу рассказал о переговорах Молдовы с "Газпромом".

2021-11-09T22:22+0200

2021-11-09T22:22+0200

2021-11-09T22:42+0200

игорь гросу

газпром

политика

в молдове

молдова

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439907_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_de190219bc105221cade6d8e012f90b9.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. "Политического шантажа" со стороны "Газпрома" в отношении Молдовы на переговорах не было. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в эфире одного из частных телеканалов.Главу законодательного органа Молдовы спросили, действительно ли имел место "политический шантаж" со стороны "Газпрома" в отношении Республики Молдова во время переговоров по контракту на поставку природного газа. Гросу твердо ответил, что шантажа не было.В то же время председатель парламента сообщил, что в ходе переговоров обсуждался только газовый вопрос, по существующей между сторонами договоренности, все остальные вопросы должны обсуждаться в рамках молдавско-российской межправительственной комиссии, заседание которой состоится в ноябре в Кишиневе.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник НАРЭ, согласно запросу "Молдовагаза", увеличило средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211109/direktor-nare-do-kontsa-mesyatsa-tarif-na-gazmozhet-byt-skoretirovan-46267044.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

игорь гросу, газпром, в молдове, молдова, переговоры