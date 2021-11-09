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Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
Неприятный случай произошел в молдавской столице: вмешались полицейские.
2021-11-09T15:59+0200
2021-11-09T15:59+0200
общество
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В центре Кишинева мужчина бросил два камня в дверь здания правительства. Гражданина увели сотрудники полиции для установления его личности. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы установили, что мужчина родом из Яловенского района и ему 44 года. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, когда взял два камня и бросил их в дверь здания правительства. Как отметила Стати, эти действия не повредили здание. Она добавила, что к мужчине также были применены санкции в связи с употреблением алкоголя в общественных местах. За это нарушение законом предусмотрен штраф от 6 до 12 условных единиц или общественные работы от 40 до 60 часов.
https://ru.sputnik.md/20201222/beshennyy-traktor--kak-vspakhali-gazon-v-glavnom-parke-kishineva-32989970.html
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в молдове, кишинев, молдова, камень, мужчина

Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства

15:59 09.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariЗдание правительства РМ
Здание правительства РМ - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Неприятный случай произошел во вторник днем в молдавской столице, потребовалось вмешательство полицейских.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В центре Кишинева мужчина бросил два камня в дверь здания правительства. Гражданина увели сотрудники полиции для установления его личности.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы установили, что мужчина родом из Яловенского района и ему 44 года. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, когда взял два камня и бросил их в дверь здания правительства.
Как отметила Стати, эти действия не повредили здание.
"На нарушителя наложен штраф за мелкое хулиганство, что предусматривает от 6 до 30 условных единиц или общественные работы от 20 до 60 часов", – отметила Стати.
Она добавила, что к мужчине также были применены санкции в связи с употреблением алкоголя в общественных местах. За это нарушение законом предусмотрен штраф от 6 до 12 условных единиц или общественные работы от 40 до 60 часов.
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