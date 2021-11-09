https://ru.sputnik.md/20211109/intsident-kishineve-muzhchina-brosil-kamen-zdanie-pravitelstva-46276536.html

Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства

Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства

Неприятный случай произошел в молдавской столице: вмешались полицейские.

2021-11-09T15:59+0200

2021-11-09T15:59+0200

2021-11-09T15:59+0200

общество

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В центре Кишинева мужчина бросил два камня в дверь здания правительства. Гражданина увели сотрудники полиции для установления его личности. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы установили, что мужчина родом из Яловенского района и ему 44 года. Нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, когда взял два камня и бросил их в дверь здания правительства. Как отметила Стати, эти действия не повредили здание. Она добавила, что к мужчине также были применены санкции в связи с употреблением алкоголя в общественных местах. За это нарушение законом предусмотрен штраф от 6 до 12 условных единиц или общественные работы от 40 до 60 часов.

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в молдове, кишинев, молдова, камень, мужчина