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Ион Чебан: на аукционе тесты для учителей мэрия купила за 13 леев
Ион Чебан: на аукционе тесты для учителей мэрия купила за 13 леев
Мэр заявил, что муниципальные власти вынуждены помогать учителям, которым правительство выдвинуло ультиматум
2021-11-09T11:54+0200
2021-11-09T11:54+0200
коронавирус
кишинев
цены
учителя
бесплатно
тесты
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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Учителя, которые по каким-либо причинам не прошли вакцинацию от коронавируса, могут по-прежнему пройти бесплатное тестирование в медицинских учреждениях Кишинева. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.С начала года за счет муниципалитета было проведено 3650 экспресс-тестов, из которых только 41 оказался положительным, сообщил градоначальник.Мэр заверил, что столичные власти и далее будут тестировать учителей из Кишинева бесплатно. Ожидается, что в Кишинев вскоре поступит партия из 31 тысячи быстрых тестов, которые были приобретены на аукционе. Один тест обошелся в 13 леев, подчеркнул Чебан."Мы не хотим, чтобы учителя увольнялись, потому что правительство заставило их раз в две недели проходить тест за свой счет, если они не вакцинированы. Мы призываем граждан вакцинироваться, но не можем навязывать им решение, особенно с риском потерять рабочую силу", — написал мэр в соцсетях.Он отметил, что пока нет информации от центральных властей, где граждане могут сделать тесты на коронавирус в госучреждениях по более низкой цене, как это было объявлено ранее.
https://ru.sputnik.md/20211021/nevaktsinirovannye-mediki-ne-poluchat-vyplat-pri-zarazhenii-covid-45767109.html
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кишинев, цены, учителя, бесплатно, тесты

Ион Чебан: на аукционе тесты для учителей мэрия купила за 13 леев

11:54 09.11.2021
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Александр Исаев
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Мэрия столицы продолжает поддерживать не прошедших вакцинацию преподавателей, которых Минобразования заставляет платить за тестирование на коронавирус.
КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Учителя, которые по каким-либо причинам не прошли вакцинацию от коронавируса, могут по-прежнему пройти бесплатное тестирование в медицинских учреждениях Кишинева. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.
С начала года за счет муниципалитета было проведено 3650 экспресс-тестов, из которых только 41 оказался положительным, сообщил градоначальник.
Мэр заверил, что столичные власти и далее будут тестировать учителей из Кишинева бесплатно. Ожидается, что в Кишинев вскоре поступит партия из 31 тысячи быстрых тестов, которые были приобретены на аукционе. Один тест обошелся в 13 леев, подчеркнул Чебан.
"Мы не хотим, чтобы учителя увольнялись, потому что правительство заставило их раз в две недели проходить тест за свой счет, если они не вакцинированы. Мы призываем граждан вакцинироваться, но не можем навязывать им решение, особенно с риском потерять рабочую силу", — написал мэр в соцсетях.
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Он отметил, что пока нет информации от центральных властей, где граждане могут сделать тесты на коронавирус в госучреждениях по более низкой цене, как это было объявлено ранее.
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