https://ru.sputnik.md/20211109/ion-cheban-auktsion-test-uchitely-13-leev-46268797.html

Ион Чебан: на аукционе тесты для учителей мэрия купила за 13 леев

Ион Чебан: на аукционе тесты для учителей мэрия купила за 13 леев

Мэр заявил, что муниципальные власти вынуждены помогать учителям, которым правительство выдвинуло ультиматум

2021-11-09T11:54+0200

2021-11-09T11:54+0200

2021-11-09T11:54+0200

коронавирус

кишинев

цены

учителя

бесплатно

тесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/08/31585794_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_e7d1a66ff4c22f7e15236d3c45b2647a.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Учителя, которые по каким-либо причинам не прошли вакцинацию от коронавируса, могут по-прежнему пройти бесплатное тестирование в медицинских учреждениях Кишинева. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.С начала года за счет муниципалитета было проведено 3650 экспресс-тестов, из которых только 41 оказался положительным, сообщил градоначальник.Мэр заверил, что столичные власти и далее будут тестировать учителей из Кишинева бесплатно. Ожидается, что в Кишинев вскоре поступит партия из 31 тысячи быстрых тестов, которые были приобретены на аукционе. Один тест обошелся в 13 леев, подчеркнул Чебан."Мы не хотим, чтобы учителя увольнялись, потому что правительство заставило их раз в две недели проходить тест за свой счет, если они не вакцинированы. Мы призываем граждан вакцинироваться, но не можем навязывать им решение, особенно с риском потерять рабочую силу", — написал мэр в соцсетях.Он отметил, что пока нет информации от центральных властей, где граждане могут сделать тесты на коронавирус в госучреждениях по более низкой цене, как это было объявлено ранее.

https://ru.sputnik.md/20211021/nevaktsinirovannye-mediki-ne-poluchat-vyplat-pri-zarazhenii-covid-45767109.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

кишинев, цены, учителя, бесплатно, тесты