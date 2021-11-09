https://ru.sputnik.md/20211109/kishinev-9-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46263798.html

Где в Кишиневе 9 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 9 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 9 ноября

2021-11-09T10:44+0200

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в молдове

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молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 9 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор напротив парка La izvor.Автобус расположится в Гратиештах на улице Штефана чел Маре, 72, возле примэрии.Где будут находиться пункты вакцинации 10 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Сармизиджетуса возле завода Giuvaier.Автобус расположится в Ставченах на пересечении улиц Гратиешты и Студенческой у Старой остановки. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html

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