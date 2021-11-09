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https://ru.sputnik.md/20211109/kishinev-9-noyabrya-punkty-vaktsinatsii-46263798.html
Где в Кишиневе 9 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 9 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 9 ноября
2021-11-09T10:44+0200
2021-11-09T12:57+0200
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молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 9 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор напротив парка La izvor.Автобус расположится в Гратиештах на улице Штефана чел Маре, 72, возле примэрии.Где будут находиться пункты вакцинации 10 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Сармизиджетуса возле завода Giuvaier.Автобус расположится в Ставченах на пересечении улиц Гратиешты и Студенческой у Старой остановки. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 9 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

10:44 09.11.2021 (обновлено: 12:57 09.11.2021)
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 9 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор напротив парка La izvor.
Автобус расположится в Гратиештах на улице Штефана чел Маре, 72, возле примэрии.

Где будут находиться пункты вакцинации 10 ноября

Троллейбус разместится в секторе Ботаника на улице Сармизиджетуса возле завода Giuvaier.
Автобус расположится в Ставченах на пересечении улиц Гратиешты и Студенческой у Старой остановки.
Сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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Вчера, 19:46

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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