https://ru.sputnik.md/20211109/ks-popesku--stambulskaya-konventsia-46282256.html
КС попросил Попеску не завершать процедуру ратификации Стамбульской конвенции
КС попросил Попеску не завершать процедуру ратификации Стамбульской конвенции
Ратификацию конвенции оспорили в Конституционном суде республики, а также ожидается оценка Венецианской комиссии.
2021-11-09T20:34+0200
2021-11-09T20:34+0200
2021-11-09T20:38+0200
общество
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конституционный суд
молдова
ратификация
конвенция
нику попеску
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Конституционный суд (КС) попросил министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску не отправлять ратификационную грамоту по факту принятия в Молдове Стамбульской конвенции. Документ окончательно войдет в силу лишь после этой процедуры. Конвенция была ратифицирована в парламенте 14 октября. Второго ноября КС отправил запрос в Венецианскую комиссию с просьбой высказаться по вопросу соответствия конвенции молдавской Конституции.В КС сообщили, что нынешнее их обращение в МИДЕИ обусловлено тем, что ожидается ответ Венецианской комиссии, так как ратификация конвенции была оспорена некоторыми депутатами парламента.Как отметили в КС, "учитывая наличие вышеупомянутого обращения в суд и принимая во внимание принцип конституционной лояльности, суд попросил министра отложить отправку документа о ратификации Конвенции до рассмотрения запроса.Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия представит свое мнение в декабре. Ратификация Стамбульской конвенции в МолдовеНапомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.Затем депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции.После этого, несмотря на обжалование в КС, президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о ратификации конвенции.Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.Стамбульская конвенцияКонвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.В ряде стран, в том числе в России, конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.Молдова подписала конвенцию 6 февраля 2017 года.
https://ru.sputnik.md/20211102/venetsianskaya-komissia-stambulskaya-konventsia-46097033.html
https://ru.sputnik.md/20211022/vesternizatsia-moldova-stambulskaya-konventsiya-45769588.html
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в молдове, конституционный суд, молдова, ратификация, конвенция, нику попеску
КС попросил Попеску не завершать процедуру ратификации Стамбульской конвенции
20:34 09.11.2021 (обновлено: 20:38 09.11.2021)
Ратификацию конвенции оспорили в Конституционном суде республики, а также ожидается оценка ее Венецианской комиссией.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Конституционный суд (КС) попросил министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску не отправлять ратификационную грамоту по факту принятия в Молдове Стамбульской конвенции. Документ окончательно войдет в силу лишь после этой процедуры.
Конвенция была ратифицирована в парламенте 14 октября. Второго ноября КС отправил запрос в Венецианскую комиссию с просьбой высказаться по вопросу соответствия конвенции молдавской Конституции.
В КС сообщили, что нынешнее их обращение в МИДЕИ обусловлено тем, что ожидается ответ Венецианской комиссии, так как ратификация конвенции была оспорена некоторыми депутатами парламента.
"КС проинформировал министра, что в ближайшее время Венецианская комиссия вынесет свою оценку по ратификации Молдовой Стамбульской конвенции", – говорится в сообщении суда.
Как отметили в КС, "учитывая наличие вышеупомянутого обращения в суд и принимая во внимание принцип конституционной лояльности, суд попросил министра отложить отправку документа о ратификации Конвенции до рассмотрения запроса.
Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия представит свое мнение в декабре.
Ратификация Стамбульской конвенции в Молдове
Напомним, конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, больше известную как Стамбульская конвенция, парламент ратифицировал 14 октября голосами фракции PAS.
Затем депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Григоре Новак обжаловали в Конституционном суде закон о ратификации Стамбульской конвенции.
После этого, несмотря на обжалование в КС, президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о ратификации конвенции.
Против конвенции ранее также выступила Митрополия Молдовы.
Стамбульская конвенция
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыта для подписания с 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция. Подписана 46 странами и Европейским союзом.
В ряде стран, в том числе в России, конвенция критикуется: ее критики считают размытым понятие "гендер" и полагают, что она может подорвать традиционные семейные ценности.
Молдова подписала конвенцию 6 февраля 2017 года.