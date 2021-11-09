https://ru.sputnik.md/20211109/kurs-valyut-46286985.html
Курс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок
Курс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок
В Национальном банке рассказали о динамике доллара, евро, рубля, гривны и румынского лея
2021-11-09T22:00+0200
2021-11-09T22:00+0200
2021-11-09T22:00+0200
банк
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 10 ноября. Евро и доллар вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на четыре бана и закрепится на уровне 20,3299 лея.Доллар поднимется в цене на три бана и будет стоить 17,5561 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 10 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2477 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6727 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,1086 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211109/nare-utverdili-novye-tarify-na-prirodnyy-gaz-46265030.html
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
банк, курс валют, доллар, евро
Курс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 10 ноября. Евро и доллар вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дороже на четыре бана и закрепится на уровне 20,3299 лея.
Доллар поднимется в цене на три бана и будет стоить 17,5561 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 10 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2477 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6727 лея. Румынский лей вырастет в цене до 4,1086 в пересчете на национальную валюту.