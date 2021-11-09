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https://ru.sputnik.md/20211109/litva-obyavili-chp-granitsa-belorussy-migranti-46266116.html
В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
2021-11-09T13:38+0200
2021-11-09T13:38+0200
граница
литва
мигранты
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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Правительство Литвы объявило введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Белоруссией, передает РИА Новости. Решение должен утвердить парламент."Правительство Литвы приняло решение объявить чрезвычайное положение на границе страны с Белоруссией. Это решение еще предстоит утвердить парламенту. Этот шаг был предпринят в ответ на попытки сотен мигрантов насильственно въехать в Польшу из Белоруссии, что привело к столкновениям с польскими силами безопасности в понедельник. Варшава заявляет, что приток организован минским режимом", - говорится в сообщении.В течение дня в понедельник, 8 ноября, группы нелегальных мигрантов предпринимали несколько попыток силового перехода границы. Они ломали проволочные заграждения, бросали камни в польских силовиков, охраняющих границу. Те в ответ применяли слезоточивый газ.В ночь с 8 на 9 ноября не поступало сообщений от Пограничной стражи, полиции и армии о попытках штурма пограничных заграждений нелегальными мигрантами, которые хотят прорваться из Белоруссии в Польшу.Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС."Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия "не могут справиться с ситуацией в одиночку".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ru.sputnik.md/20211108/granitsa-polsha-belorussia-46253989.html
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граница, литва, мигранты

В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

13:38 09.11.2021
© REUTERS / Kacper PempelСолдаты Польской армии перед штабом пограничной службы в Михалово, Польша
Солдаты Польской армии перед штабом пограничной службы в Михалово, Польша - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Решение о введении режима ЧП должен утвердить парламент.
КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Правительство Литвы объявило введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Белоруссией, передает РИА Новости. Решение должен утвердить парламент.

"Правительство Литвы приняло решение объявить чрезвычайное положение на границе страны с Белоруссией. Это решение еще предстоит утвердить парламенту. Этот шаг был предпринят в ответ на попытки сотен мигрантов насильственно въехать в Польшу из Белоруссии, что привело к столкновениям с польскими силами безопасности в понедельник. Варшава заявляет, что приток организован минским режимом", - говорится в сообщении.

В течение дня в понедельник, 8 ноября, группы нелегальных мигрантов предпринимали несколько попыток силового перехода границы. Они ломали проволочные заграждения, бросали камни в польских силовиков, охраняющих границу. Те в ответ применяли слезоточивый газ.
В ночь с 8 на 9 ноября не поступало сообщений от Пограничной стражи, полиции и армии о попытках штурма пограничных заграждений нелегальными мигрантами, которые хотят прорваться из Белоруссии в Польшу.
Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС.
"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия "не могут справиться с ситуацией в одиночку".
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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