https://ru.sputnik.md/20211109/litva-obyavili-chp-granitsa-belorussy-migranti-46266116.html

В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами

2021-11-09T13:38+0200

2021-11-09T13:38+0200

2021-11-09T13:38+0200

граница

литва

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0f/45529132_0:14:3073:1742_1920x0_80_0_0_8c338ebc3b87b13f08a473ab8210c16b.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Правительство Литвы объявило введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации на границе с Белоруссией, передает РИА Новости. Решение должен утвердить парламент."Правительство Литвы приняло решение объявить чрезвычайное положение на границе страны с Белоруссией. Это решение еще предстоит утвердить парламенту. Этот шаг был предпринят в ответ на попытки сотен мигрантов насильственно въехать в Польшу из Белоруссии, что привело к столкновениям с польскими силами безопасности в понедельник. Варшава заявляет, что приток организован минским режимом", - говорится в сообщении.В течение дня в понедельник, 8 ноября, группы нелегальных мигрантов предпринимали несколько попыток силового перехода границы. Они ломали проволочные заграждения, бросали камни в польских силовиков, охраняющих границу. Те в ответ применяли слезоточивый газ.В ночь с 8 на 9 ноября не поступало сообщений от Пограничной стражи, полиции и армии о попытках штурма пограничных заграждений нелегальными мигрантами, которые хотят прорваться из Белоруссии в Польшу.Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС."Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия "не могут справиться с ситуацией в одиночку".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ru.sputnik.md/20211108/granitsa-polsha-belorussia-46253989.html

литва

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

граница, литва, мигранты