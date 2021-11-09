https://ru.sputnik.md/20211109/litvinenko-zaderzhanii-prokurora-chekan-vse-dolzhny-otvetit-po-zakonu-46264705.html

Литвиненко – о задержании прокурора Чекан: все должны ответить по закону

Литвиненко – о задержании прокурора Чекан: все должны ответить по закону

Он уверен, что все чиновники, которые не могут объяснить свое богатство, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.

2021-11-09T10:23+0200

2021-11-09T10:23+0200

2021-11-09T12:51+0200

общество

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задержание

серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко прокомментировал задержание главы прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы. Литвиненко отметил, что в этот же момент расследование проходит и в отношении одного судьи. В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя сказать, виноваты эти чиновники или нет. "Несомненно то, что чиновники и высокопоставленные лица, которые не могут объяснить свое богатство, должны ответить по закону и вернуть деньги, заработанные незаконным путем", – заявил глава Минюста. В заключение он подчеркнул, что желает, чтобы в стране все граждане работали честно, поскольку они не выше закона.

https://ru.sputnik.md/20211109/zaderzhan-glava-prokuratury-sektora-chekany-kishinev-46264032.html

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в молдове, молдова, задержание, серджиу литвиненко