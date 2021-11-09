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Литвиненко – о задержании прокурора Чекан: все должны ответить по закону
Литвиненко – о задержании прокурора Чекан: все должны ответить по закону
Он уверен, что все чиновники, которые не могут объяснить свое богатство, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.
2021-11-09T10:23+0200
2021-11-09T12:51+0200
общество
в молдове
молдова
задержание
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко прокомментировал задержание главы прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы. Литвиненко отметил, что в этот же момент расследование проходит и в отношении одного судьи. В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя сказать, виноваты эти чиновники или нет. "Несомненно то, что чиновники и высокопоставленные лица, которые не могут объяснить свое богатство, должны ответить по закону и вернуть деньги, заработанные незаконным путем", – заявил глава Минюста. В заключение он подчеркнул, что желает, чтобы в стране все граждане работали честно, поскольку они не выше закона.
https://ru.sputnik.md/20211109/zaderzhan-glava-prokuratury-sektora-chekany-kishinev-46264032.html
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в молдове, молдова, задержание, серджиу литвиненко

Литвиненко – о задержании прокурора Чекан: все должны ответить по закону

10:23 09.11.2021 (обновлено: 12:51 09.11.2021)
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Глава минюста Молдовы заявил, что все чиновники, которые не могут объяснить свое богатство, должны вернуть деньги, заработанные незаконным путем.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко прокомментировал задержание главы прокуратуры сектора Чеканы Игоря Попы.
Литвиненко отметил, что в этот же момент расследование проходит и в отношении одного судьи.

"Мы видим все больше новостей о том, что в отношении одного прокурора и судьи проводится расследование, поскольку их имущество значительно превышает задекларированные ими доходы. Оба подозреваются в незаконном обогащении", – написал Литвиненко на своей странице в Facebook.

В то же время он отметил, что ввиду презумпции невиновности пока нельзя сказать, виноваты эти чиновники или нет.
"Несомненно то, что чиновники и высокопоставленные лица, которые не могут объяснить свое богатство, должны ответить по закону и вернуть деньги, заработанные незаконным путем", – заявил глава Минюста.
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В заключение он подчеркнул, что желает, чтобы в стране все граждане работали честно, поскольку они не выше закона.
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