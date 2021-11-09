https://ru.sputnik.md/20211109/manastyrly-moldavskie-politicheskie-partii---eto-klany-46243298.html

Манастырлы: молдавские политические партии - это кланы

Манастырлы: молдавские политические партии - это кланы

Политолог рассказал, что из себя представляют молдавские политические партии и почему так происходит.

2021-11-09T09:00+0200

2021-11-09T09:00+0200

2021-11-09T09:00+0200

радио

утро на sputnik’e

подкасты

партии

политические партии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/08/46243962_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8cc7d27eb5e1432f63a20c8f544f2ab6.jpg

Манастырлы: в Молдове нет политических партий Манастырлы: в Молдове нет политических партий

Политическую жизнь любого общества создают разные политические партии, которые представляют собой группы единомышленников, выражающих интересы определенных социальных слоев. Понятие политической партии в Молдове, как форма политической организации, полностью себя дискредитировала. Фактически в нашей стране нет тех партий, которые принято видеть в других, в том числе и более цивилизованных странах, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.Манастырлы также вспомнил попытки организации и самоорганизации молдавских политиков, в виде Партии коллективного действия "Гражданский конгресс" и Гражданской платформы на правом фланге "Достоинство и правда", которая позже стала политической партией с тем же названием."Серьезная проблема заключается в том, что, как правило, такие попытки перехватывают рулевые, которые позже создают из этих организаций очередную политическую партию, которая не способна защищать и продвигать те ценности и взгляды, которые они изначально пропагандировали, так как заняты исключительно собственными интересами своего клана", - заключил собеседник.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, партии, политические партии