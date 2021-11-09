https://ru.sputnik.md/20211109/manastyrly-moldavskie-politicheskie-partii---eto-klany-46243298.html
Манастырлы: молдавские политические партии - это кланы
Манастырлы: молдавские политические партии - это кланы
Политолог рассказал, что из себя представляют молдавские политические партии и почему так происходит.
2021-11-09T09:00+0200
2021-11-09T09:00+0200
2021-11-09T09:00+0200
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Манастырлы: в Молдове нет политических партий
Манастырлы: в Молдове нет политических партий
Политическую жизнь любого общества создают разные политические партии, которые представляют собой группы единомышленников, выражающих интересы определенных социальных слоев. Понятие политической партии в Молдове, как форма политической организации, полностью себя дискредитировала. Фактически в нашей стране нет тех партий, которые принято видеть в других, в том числе и более цивилизованных странах, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.Манастырлы также вспомнил попытки организации и самоорганизации молдавских политиков, в виде Партии коллективного действия "Гражданский конгресс" и Гражданской платформы на правом фланге "Достоинство и правда", которая позже стала политической партией с тем же названием."Серьезная проблема заключается в том, что, как правило, такие попытки перехватывают рулевые, которые позже создают из этих организаций очередную политическую партию, которая не способна защищать и продвигать те ценности и взгляды, которые они изначально пропагандировали, так как заняты исключительно собственными интересами своего клана", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, партии, политические партии
Манастырлы: молдавские политические партии - это кланы
Политолог рассказал, что из себя представляют молдавские политические партии и почему так происходит.
Политическую жизнь любого общества создают разные политические партии, которые представляют собой группы единомышленников, выражающих интересы определенных социальных слоев. Понятие политической партии в Молдове, как форма политической организации, полностью себя дискредитировала. Фактически в нашей стране нет тех партий, которые принято видеть в других, в том числе и более цивилизованных странах, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
политолог Сергей Манастырлы.
"Политические партии в Молдове вытеснили политические кланы под знаменем одного вождя, которые связаны между собой общими финансовыми, экономическими и бизнес-интересами. Несмотря на отсутствие партий, есть клан Майи Санду, Игоря Додона, Владимира Воронина и колоритный клан Михая Гимпу", - считает политолог.
Манастырлы также вспомнил попытки организации и самоорганизации молдавских политиков, в виде Партии коллективного действия "Гражданский конгресс" и Гражданской платформы на правом фланге "Достоинство и правда", которая позже стала политической партией с тем же названием.
"Серьезная проблема заключается в том, что, как правило, такие попытки перехватывают рулевые, которые позже создают из этих организаций очередную политическую партию, которая не способна защищать и продвигать те ценности и взгляды, которые они изначально пропагандировали, так как заняты исключительно собственными интересами своего клана", - заключил собеседник.