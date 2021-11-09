Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211109/mid-rf-situatsiya-bezhentsy-46279346.html
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
Лавров призвал решать проблему беженцев с полным учетом принципов международного гуманитарного права.
2021-11-09T19:14+0200
2021-11-09T19:14+0200
россия
граница
польша
беларусь
ситуация
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/18/32627212_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_2335e67388a1599b04a1778efca70d12.jpg
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать "откуда ноги растут", как у нас говорят", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.Причиной появления сотен беженцев Лавров назвал политику, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать населению этих стран представление о лучшей жизни по западным образцам. Он привел в пример такие страны как Ирак, Ливия и Сирия, в которых Запад встречал сопротивление навязываемым ценностям и "пускался в военные авантюры", которые спровоцировали появление беспрецедентных потоков беженцев на границах Европы."Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтоб этот кризис разразился. Но второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда вопросы связаны с приемом беженцев, или отказом их принимать. Нельзя подходить с разными стандартами к Италии, например, и к Польше... Так же и страны, откуда беженцы идут в ЕС должны восприниматься одинаково", – отметил российский министр.Он напомнил о Турции, которой Евросоюз выделил финансирование, чтобы беженцы оставались на ее территории и задался вопросом: почему нельзя того же сделать и для Белоруссии, чтобы "беженцы, которых Польша и Литва не хотят пускать на свою территорию как-то жили в нормальных условиях"?Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на заявление МИД Польши о якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, отметив, что напряженность в Европе усиливается много лет.В своем Telegram-канале Захарова процитировала пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину, который заявил, что Россия "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжет и манипулирует фактами, "что ведет к усилению напряженности в Европе".По ее словам, разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, среди которых активную роль играла и Польша, привело к тектоническим сдвигам в регионе. Как отметила Захарова, спонсируемая Западом "арабская весна", кампания НАТО против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное – появление "Исламского государства"* на обломках иракского государства, – "все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу"."Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать – это и есть манипулирование фактами и ложь. Сама страшная, которая только может быть. Ложь самим себе. И еще. К сожалению, не увидела Вашего возмущения лживыми публикациями в западной, включая польскую, прессе, которая в глобальном европейском миграционном кризисе опять увидела "руку Кремля", – отметила Захарова.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ru.sputnik.md/20211109/putin-lukashenko-migranty-granitsa-46278253.html
польша
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/18/32627212_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3d23d89ae1cb6371d20f3ea265df1072.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
граница, польша, беларусь, ситуация, мид рф

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе

19:14 09.11.2021
© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
/
Перейти в фотобанк
Лавров призвал решать проблему беженцев, оказавшихся на белорусско-польской границе с полным учетом принципов международного гуманитарного права.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать "откуда ноги растут", как у нас говорят", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Причиной появления сотен беженцев Лавров назвал политику, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать населению этих стран представление о лучшей жизни по западным образцам. Он привел в пример такие страны как Ирак, Ливия и Сирия, в которых Запад встречал сопротивление навязываемым ценностям и "пускался в военные авантюры", которые спровоцировали появление беспрецедентных потоков беженцев на границах Европы.
"Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтоб этот кризис разразился. Но второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда вопросы связаны с приемом беженцев, или отказом их принимать. Нельзя подходить с разными стандартами к Италии, например, и к Польше... Так же и страны, откуда беженцы идут в ЕС должны восприниматься одинаково", – отметил российский министр.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в СЗФО - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
Россия
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
16:27
Он напомнил о Турции, которой Евросоюз выделил финансирование, чтобы беженцы оставались на ее территории и задался вопросом: почему нельзя того же сделать и для Белоруссии, чтобы "беженцы, которых Польша и Литва не хотят пускать на свою территорию как-то жили в нормальных условиях"?

"Эти люди не хотят оставаться в Белоруссии и в Турции, они хотят в Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо все-таки отвечать за свои слова и свои поступки", – добавил Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на заявление МИД Польши о якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, отметив, что напряженность в Европе усиливается много лет.
В своем Telegram-канале Захарова процитировала пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину, который заявил, что Россия "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжет и манипулирует фактами, "что ведет к усилению напряженности в Европе".

"Дорогой Лукаш, напряженность в Европе усиливается уже много лет. В первую очередь из-за утраты некоторыми ее странами независимости в угоду политике неевропейских стран при реализации своего внешнеполитического курса, а также безответственного вмешательства в дела суверенных государств, ну и двойных стандартов в подходах к важнейшим демократическим принципам", – написала Захарова.

По ее словам, разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, среди которых активную роль играла и Польша, привело к тектоническим сдвигам в регионе. Как отметила Захарова, спонсируемая Западом "арабская весна", кампания НАТО против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное – появление "Исламского государства"* на обломках иракского государства, – "все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу".
"Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать – это и есть манипулирование фактами и ложь. Сама страшная, которая только может быть. Ложь самим себе. И еще. К сожалению, не увидела Вашего возмущения лживыми публикациями в западной, включая польскую, прессе, которая в глобальном европейском миграционном кризисе опять увидела "руку Кремля", – отметила Захарова.
*Организация признана террористической и запрещена в России
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
19:42Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
19:14В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
18:45Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
18:32Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:51Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
17:28"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
16:54Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
16:27Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
15:59Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
15:36Блок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов
15:19В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
14:53Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
14:46"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
14:22Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования
14:04Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей
13:38В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
13:14Агентство госуслуг Молдовы аннулировало удостоверение личности Илана Шора
12:49Наталья Никонорова: реакция ОБСЕ на нарушения Киева в Донбассе слабая и пассивная
12:33Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены