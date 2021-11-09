https://ru.sputnik.md/20211109/mid-rf-situatsiya-bezhentsy-46279346.html

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе

Лавров призвал решать проблему беженцев с полным учетом принципов международного гуманитарного права.

2021-11-09T19:14+0200

2021-11-09T19:14+0200

2021-11-09T19:14+0200

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать "откуда ноги растут", как у нас говорят", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.Причиной появления сотен беженцев Лавров назвал политику, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать населению этих стран представление о лучшей жизни по западным образцам. Он привел в пример такие страны как Ирак, Ливия и Сирия, в которых Запад встречал сопротивление навязываемым ценностям и "пускался в военные авантюры", которые спровоцировали появление беспрецедентных потоков беженцев на границах Европы."Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтоб этот кризис разразился. Но второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда вопросы связаны с приемом беженцев, или отказом их принимать. Нельзя подходить с разными стандартами к Италии, например, и к Польше... Так же и страны, откуда беженцы идут в ЕС должны восприниматься одинаково", – отметил российский министр.Он напомнил о Турции, которой Евросоюз выделил финансирование, чтобы беженцы оставались на ее территории и задался вопросом: почему нельзя того же сделать и для Белоруссии, чтобы "беженцы, которых Польша и Литва не хотят пускать на свою территорию как-то жили в нормальных условиях"?Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на заявление МИД Польши о якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, отметив, что напряженность в Европе усиливается много лет.В своем Telegram-канале Захарова процитировала пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину, который заявил, что Россия "эксплуатирует" кризис на польско-белорусской границе, лжет и манипулирует фактами, "что ведет к усилению напряженности в Европе".По ее словам, разрушение иракской государственности, которое произошло из-за действий американской администрации и присоединявшихся к ней государств, среди которых активную роль играла и Польша, привело к тектоническим сдвигам в регионе. Как отметила Захарова, спонсируемая Западом "арабская весна", кампания НАТО против Ливии, вмешательство коллективного Запада в дела Сирии и поддержка там международного терроризма, а главное – появление "Исламского государства"* на обломках иракского государства, – "все это привело к массовому исходу беженцев и мигрантов из этой части света в Европу"."Не надо делать вид, что это началось вчера. Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины. Не видеть этого, не понимать и не признавать – это и есть манипулирование фактами и ложь. Сама страшная, которая только может быть. Ложь самим себе. И еще. К сожалению, не увидела Вашего возмущения лживыми публикациями в западной, включая польскую, прессе, которая в глобальном европейском миграционном кризисе опять увидела "руку Кремля", – отметила Захарова.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ru.sputnik.md/20211109/putin-lukashenko-migranty-granitsa-46278253.html

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