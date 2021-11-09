https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html

В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей

В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей

Тысячи мигрантов продолжают стягиваться к белорусско-польской границе, здесь они разбили палаточный лагерь и жгут костры, чтобы согреться.

2021-11-09T22:54+0200

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Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

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видео, мультимедиа, граница, польша, беларусь, мигранты