https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html
В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Тысячи мигрантов продолжают стягиваться к белорусско-польской границе, здесь они разбили палаточный лагерь и жгут костры, чтобы согреться.
2021-11-09T22:54+0200
2021-11-09T22:54+0200
2021-11-09T22:55+0200
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Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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видео, мультимедиа, граница, польша, беларусь, мигранты
В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
22:54 09.11.2021 (обновлено: 22:55 09.11.2021)
Тысячи мигрантов продолжают стягиваться к белорусско-польской границе, здесь они разбили палаточный лагерь и жгут костры, чтобы согреться.
Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.
В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.