Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html
В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
Тысячи мигрантов продолжают стягиваться к белорусско-польской границе, здесь они разбили палаточный лагерь и жгут костры, чтобы согреться.
2021-11-09T22:54+0200
2021-11-09T22:55+0200
видео
мультимедиа
граница
польша
беларусь
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/09/46278431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9417bb82b13d8f254214bbf934271a2a.jpg
Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
польша
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/09/46278431_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3c776efb4e89d16eb00fee9849265f9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, граница, польша, беларусь, мигранты

В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей

22:54 09.11.2021 (обновлено: 22:55 09.11.2021)
© Ruptly / SPUTNIK Беларусь
Тысячи мигрантов продолжают стягиваться к белорусско-польской границе, здесь они разбили палаточный лагерь и жгут костры, чтобы согреться.
Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.
В понедельник напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 10 ноября
ВчераМолдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев
ВчераПравила русского языка изменятся
ВчераВ палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
ВчераГросу – о "политическом шантаже" Молдовы со стороны "Газпрома"
ВчераКурс валют на среду: иностранные валюты пробивают очередной потолок
ВчераМинздрав Молдовы отменил назначение Валентины Булиги в Наццентр скорой помощи
ВчераНовые тарифы на газ — что будет дальше
ВчераКС попросил Попеску не завершать процедуру ратификации Стамбульской конвенции
ВчераМайя Санду подписала указ об отставке Кульминского
ВчераНе завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
ВчераВ МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
ВчераОператор мобильной связи восстановил работу своей сети
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераДело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
Вчера"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
ВчераУвольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
ВчераПутин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
ВчераИнцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
ВчераБлок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов