https://ru.sputnik.md/20211109/moldova-nepoladki-seti-odnogo-iz-mobilnykh-operatorov-46268475.html

В Молдове неполадки в сети одного из мобильных операторов

В Молдове неполадки в сети одного из мобильных операторов

С самого утра вторника клиенты одного из мобильных операторов не могут дозвониться до близких.

2021-11-09T11:34+0200

2021-11-09T11:34+0200

2021-11-09T11:53+0200

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Оператор мобильной связи в Молдове Moldcell извинился перед своими клиентами за неполадки в сети. Как объяснили в Moldcell, проблемы были вызваны техническими работами по обновлению сети в ночь на 9 ноября. "На данный момент мы прилагаем все усилия, чтобы в самом скором времени устранить неполадки и восстановить связь. Просим прощения за причиненные неудобства и благодарим за понимание", – говорится в сообщении оператора на официальной странице в Facebook. Клиенты указанного оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики. Падение связи в Moldcell 6 августаПоследний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза. Тогда представители сети тоже выступили с объяснением и извинением. В тот же день были неполадки и у другого крупного оператора фиксированной телефонии Moldtelecom, проблемы были в основном у жителей Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20210227/ekspert-dal-glavnyy-sovet-kak-ne-poverit-telefonnym-moshennikam-33798766.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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