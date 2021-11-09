https://ru.sputnik.md/20211109/moldova-nepoladki-seti-odnogo-iz-mobilnykh-operatorov-46268475.html
В Молдове неполадки в сети одного из мобильных операторов
В Молдове неполадки в сети одного из мобильных операторов
С самого утра вторника клиенты одного из мобильных операторов не могут дозвониться до близких.
2021-11-09T11:34+0200
2021-11-09T11:34+0200
2021-11-09T11:53+0200
общество
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сеть
оператор
мобильный
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Оператор мобильной связи в Молдове Moldcell извинился перед своими клиентами за неполадки в сети. Как объяснили в Moldcell, проблемы были вызваны техническими работами по обновлению сети в ночь на 9 ноября. "На данный момент мы прилагаем все усилия, чтобы в самом скором времени устранить неполадки и восстановить связь. Просим прощения за причиненные неудобства и благодарим за понимание", – говорится в сообщении оператора на официальной странице в Facebook. Клиенты указанного оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики. Падение связи в Moldcell 6 августаПоследний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза. Тогда представители сети тоже выступили с объяснением и извинением. В тот же день были неполадки и у другого крупного оператора фиксированной телефонии Moldtelecom, проблемы были в основном у жителей Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20210227/ekspert-dal-glavnyy-sovet-kak-ne-poverit-telefonnym-moshennikam-33798766.html
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в молдове, молдова, сеть, оператор, мобильный
В Молдове неполадки в сети одного из мобильных операторов
11:34 09.11.2021 (обновлено: 11:53 09.11.2021)
С самого утра вторника клиенты одного из мобильных операторов страны жалуются на неполадки с интернетом и невозможность осуществлять звонки.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Оператор мобильной связи в Молдове Moldcell извинился перед своими клиентами за неполадки в сети.
Как объяснили в Moldcell, проблемы были вызваны техническими работами по обновлению сети в ночь на 9 ноября.
"На данный момент мы прилагаем все усилия, чтобы в самом скором времени устранить неполадки и восстановить связь. Просим прощения за причиненные неудобства и благодарим за понимание", – говорится в сообщении оператора на официальной странице в Facebook.
Клиенты указанного оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики.
Падение связи в Moldcell 6 августа
Последний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза.
Тогда представители сети тоже выступили с объяснением и извинением.
В тот же день были неполадки и у другого крупного оператора фиксированной телефонии Moldtelecom, проблемы были в основном у жителей Кишинева.