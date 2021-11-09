https://ru.sputnik.md/20211109/moldove-ozhidaetsya-rezkoe-pokholodanie-zamorozki-46269296.html
В Молдове ожидается резкое похолодание и заморозки
В Молдове ожидается резкое похолодание и заморозки
На одну ночь в Молдове установятся заморозки, а также ожидаются более низкие температуры днем.
2021-11-09T12:11+0200
2021-11-09T12:11+0200
2021-11-09T12:54+0200
в молдове
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В Молдове в середине недели ожидается похолодание и заморозки. Согласно данным Государственной гидрометеослужбы, в среду ночью в стране установятся заморозки. В северных районах температура может опуститься до –5. В других районах, включая Кишинев, ожидается в пределах –4 и 0 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов. При этом в среду ожидается северо-западный ветер и переменная облачность. В следующие дни температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов. Днем также потеплеет до +5 и +10 градусов. Очередное похолодание и заморозки прогнозируют также и на 16 ноября.
https://ru.sputnik.md/20211109/prognoz-pogody-46257389.html
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Юлия Липовая
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в молдове, прогноз погоды
В Молдове ожидается резкое похолодание и заморозки
12:11 09.11.2021 (обновлено: 12:54 09.11.2021)
На одну ночь в Молдове установятся заморозки, а также ожидаются более низкие температуры днем.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В Молдове в середине недели ожидается похолодание и заморозки.
Согласно данным Государственной гидрометеослужбы, в среду ночью в стране установятся заморозки. В северных районах температура может опуститься до –5. В других районах, включая Кишинев, ожидается в пределах –4 и 0 градусов.
Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов.
При этом в среду ожидается северо-западный ветер и переменная облачность.
В следующие дни температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов. Днем также потеплеет до +5 и +10 градусов.
Очередное похолодание и заморозки прогнозируют также и на 16 ноября.