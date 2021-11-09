https://ru.sputnik.md/20211109/moldove-ozhidaetsya-rezkoe-pokholodanie-zamorozki-46269296.html

В Молдове ожидается резкое похолодание и заморозки

В Молдове ожидается резкое похолодание и заморозки

На одну ночь в Молдове установятся заморозки, а также ожидаются более низкие температуры днем.

2021-11-09T12:11+0200

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в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В Молдове в середине недели ожидается похолодание и заморозки. Согласно данным Государственной гидрометеослужбы, в среду ночью в стране установятся заморозки. В северных районах температура может опуститься до –5. В других районах, включая Кишинев, ожидается в пределах –4 и 0 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов. При этом в среду ожидается северо-западный ветер и переменная облачность. В следующие дни температура ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов. Днем также потеплеет до +5 и +10 градусов. Очередное похолодание и заморозки прогнозируют также и на 16 ноября.

https://ru.sputnik.md/20211109/prognoz-pogody-46257389.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, прогноз погоды