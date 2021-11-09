https://ru.sputnik.md/20211109/nare-rassmatrivaet-novye-tarify-na-prirodnyy-gaz-46250430.html

НАРЭ рассматривает новые тарифы на природный газ

НАРЭ рассматривает новые тарифы на природный газ

Видео LIVE: НАРЭ рассматривает новые тарифы на газ для жителей Молдовы

2021-11-09T10:02+0200

2021-11-09T10:02+0200

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нарэ

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молдовагаз

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природный газ

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Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит заседание, на котором рассматривается запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов на природный газ.Согласно опубликованному ранее документу, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Согласно опубликованному документу, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.

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