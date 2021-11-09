https://ru.sputnik.md/20211109/nare-rassmatrivaet-novye-tarify-na-prirodnyy-gaz-46250430.html
НАРЭ рассматривает новые тарифы на природный газ
НАРЭ рассматривает новые тарифы на природный газ
Видео LIVE: НАРЭ рассматривает новые тарифы на газ для жителей Молдовы
2021-11-09T10:02+0200
2021-11-09T10:02+0200
2021-11-09T10:02+0200
видео
нарэ
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молдовагаз
газ
природный газ
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Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит заседание, на котором рассматривается запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов на природный газ.Согласно опубликованному ранее документу, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Согласно опубликованному документу, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
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нарэ, тариф, молдовагаз, газ, природный газ, видео
НАРЭ рассматривает новые тарифы на природный газ
"Молдовагаз" просит повышения тарифов за газ для некоторых категорий потребителей.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит заседание, на котором рассматривается запрос АО "Молдовагаз" о повышении тарифов на природный газ.
Согласно опубликованному ранее документу
, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
Согласно опубликованному документу
, "Молдовагаз" требует увеличить средний тариф на поставку природного газа в 2021 году с 4128 до 9396 леев за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 4298 леев до 10 260 леев за тысячу кубометров, среднего давления - с 4018 до 8649 леев, высокого давления - с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.