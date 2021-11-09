https://ru.sputnik.md/20211109/nare-utverdili-novye-tarify-na-prirodnyy-gaz-46265030.html

В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ

В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ

Теперь официально: тариф на газ в Молдове вырастет более, чем в два раза.

2021-11-09T10:17+0200

2021-11-09T10:17+0200

2021-11-09T10:24+0200

в молдове

общество

молдова

нарэ

цена на газ

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45568003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eca06f6f04d96e5bcfa47280037da877.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ. "НАРЭ должно утвердить предварительные цены на природный газ. Предлагаем на утверждение регулируемые цены и проект решения в соответствии с методологией и на основании запроса "Молдовагаз", - отметил Серджиу Жомиру, глава департамента природного газа и тепловой энергии НАРЭ.На заседании все присутствующие из руководства НАРЭ единогласно поддержали проект. "Единогласно решение утверждено", - заявил глава НАРЭ Штефан Крянгэ. Дополнительную информацию по изменению тарифа на газ Крянгэ представит на пресс-конференции.

https://ru.sputnik.md/20211107/povyshenie-tarifa-na-gaz-mozhet-sprovotsirovat-krizis-neplatezhey--cheban-46225649.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, нарэ, цена на газ, газ