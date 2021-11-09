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В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211109/nare-utverdili-novye-tarify-na-prirodnyy-gaz-46265030.html
В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ
В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ
Теперь официально: тариф на газ в Молдове вырастет более, чем в два раза.
2021-11-09T10:17+0200
2021-11-09T10:24+0200
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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ. "НАРЭ должно утвердить предварительные цены на природный газ. Предлагаем на утверждение регулируемые цены и проект решения в соответствии с методологией и на основании запроса "Молдовагаз", - отметил Серджиу Жомиру, глава департамента природного газа и тепловой энергии НАРЭ.На заседании все присутствующие из руководства НАРЭ единогласно поддержали проект. "Единогласно решение утверждено", - заявил глава НАРЭ Штефан Крянгэ. Дополнительную информацию по изменению тарифа на газ Крянгэ представит на пресс-конференции.
https://ru.sputnik.md/20211107/povyshenie-tarifa-na-gaz-mozhet-sprovotsirovat-krizis-neplatezhey--cheban-46225649.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, нарэ, цена на газ, газ

В НАРЭ утвердили новые тарифы на природный газ

10:17 09.11.2021 (обновлено: 10:24 09.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовый счетчик
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Теперь официально: тариф на газ в Молдове вырастет более, чем в два раза.
КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрили разработанный АО "Молдовагаз" проект решения о новом тарифе на природный газ.
"НАРЭ должно утвердить предварительные цены на природный газ. Предлагаем на утверждение регулируемые цены и проект решения в соответствии с методологией и на основании запроса "Молдовагаз", - отметил Серджиу Жомиру, глава департамента природного газа и тепловой энергии НАРЭ.
На заседании все присутствующие из руководства НАРЭ единогласно поддержали проект.
"Единогласно решение утверждено", - заявил глава НАРЭ Штефан Крянгэ.
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Дополнительную информацию по изменению тарифа на газ Крянгэ представит на пресс-конференции.
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