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Минздрав Молдовы отменил назначение Валентины Булиги в Наццентр скорой помощи
Минздрав Молдовы отменил назначение Валентины Булиги в Наццентр скорой помощи
В Минздраве заявили, что назначение Булиги произошло с нарушениями процедуры назначений.
2021-11-09T21:39+0200
2021-11-09T21:39+0200
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валентина булига
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы аннулировало приказ о назначении Валентины Булиги главой Центра обучения в Национальном центре скорой медицинской помощи (CNAMUP). В ведомстве заявили, что назначение произошло с нарушениями. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте министерства."Прием Валентины Булиги на эту должность был осуществлен с нарушением действующего законодательства. В частности, не был организован публичный конкурс, как это предусмотрено Приказом №139 от 15.10.2015 Министерства здравоохранения со ссылкой на утверждение Положения о конкурсном трудоустройстве медицинского персонала системы здравоохранения, опубликованном в "Официальном мониторе" 297-300 от 30.10.2015.Руководство Минздрава обратилось к главе CNAMUP Борису Головину с запросом об отмене приказа о приеме на работу Булиги в связи с указанными нарушениями. В результате приказ о ее назначении был аннулирован, а на занятие вакантной должности был объявлен публичный конкурс.Булига отреагировала на сообщение об отмене ее назначения на новую должность постом в соцсети."Очень жаль, что я снова стала предметом обсуждения в прессе сенсаций и не только. Я не устала от медиа-линчевания, меня больше печалит ничтожность и отсутствие ценностей, которые сегодня превращаются в инструмент борьбы с "бывшими" в нашем "демократическом" обществе.Она также отметила, что не бывает "бывших" и "экс", когда речь идет о профессиональной деятельности, а она сама никогда не была поверхностной или "любительницей" в исполнении своих профессиональных обязанностей.
https://ru.sputnik.md/20211103/nemerenko-ne-vizhu-problemy-pochemu-ne-vvodit-detyam-eti-chipy-46136119.html
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в молдове, молдова, валентина булига, минздрав молдовы

Минздрав Молдовы отменил назначение Валентины Булиги в Наццентр скорой помощи

21:39 09.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariВалентина Булига
Валентина Булига - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Минздраве заявили, что назначение Булиги главой Центра обучения в Наццентре скорой помощи произошло с нарушениями.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы аннулировало приказ о назначении Валентины Булиги главой Центра обучения в Национальном центре скорой медицинской помощи (CNAMUP). В ведомстве заявили, что назначение произошло с нарушениями. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте министерства.
"Прием Валентины Булиги на эту должность был осуществлен с нарушением действующего законодательства. В частности, не был организован публичный конкурс, как это предусмотрено Приказом №139 от 15.10.2015 Министерства здравоохранения со ссылкой на утверждение Положения о конкурсном трудоустройстве медицинского персонала системы здравоохранения, опубликованном в "Официальном мониторе" 297-300 от 30.10.2015.
Руководство Минздрава обратилось к главе CNAMUP Борису Головину с запросом об отмене приказа о приеме на работу Булиги в связи с указанными нарушениями. В результате приказ о ее назначении был аннулирован, а на занятие вакантной должности был объявлен публичный конкурс.
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Булига отреагировала на сообщение об отмене ее назначения на новую должность постом в соцсети.
"Очень жаль, что я снова стала предметом обсуждения в прессе сенсаций и не только. Я не устала от медиа-линчевания, меня больше печалит ничтожность и отсутствие ценностей, которые сегодня превращаются в инструмент борьбы с "бывшими" в нашем "демократическом" обществе.
Она также отметила, что не бывает "бывших" и "экс", когда речь идет о профессиональной деятельности, а она сама никогда не была поверхностной или "любительницей" в исполнении своих профессиональных обязанностей.
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