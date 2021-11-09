https://ru.sputnik.md/20211109/naznachenie-valentina-buliga-46287229.html

Минздрав Молдовы отменил назначение Валентины Булиги в Наццентр скорой помощи

Минздрав Молдовы отменил назначение Валентины Булиги в Наццентр скорой помощи

В Минздраве заявили, что назначение Булиги произошло с нарушениями процедуры назначений.

2021-11-09T21:39+0200

2021-11-09T21:39+0200

2021-11-09T21:39+0200

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы аннулировало приказ о назначении Валентины Булиги главой Центра обучения в Национальном центре скорой медицинской помощи (CNAMUP). В ведомстве заявили, что назначение произошло с нарушениями. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте министерства."Прием Валентины Булиги на эту должность был осуществлен с нарушением действующего законодательства. В частности, не был организован публичный конкурс, как это предусмотрено Приказом №139 от 15.10.2015 Министерства здравоохранения со ссылкой на утверждение Положения о конкурсном трудоустройстве медицинского персонала системы здравоохранения, опубликованном в "Официальном мониторе" 297-300 от 30.10.2015.Руководство Минздрава обратилось к главе CNAMUP Борису Головину с запросом об отмене приказа о приеме на работу Булиги в связи с указанными нарушениями. В результате приказ о ее назначении был аннулирован, а на занятие вакантной должности был объявлен публичный конкурс.Булига отреагировала на сообщение об отмене ее назначения на новую должность постом в соцсети."Очень жаль, что я снова стала предметом обсуждения в прессе сенсаций и не только. Я не устала от медиа-линчевания, меня больше печалит ничтожность и отсутствие ценностей, которые сегодня превращаются в инструмент борьбы с "бывшими" в нашем "демократическом" обществе.Она также отметила, что не бывает "бывших" и "экс", когда речь идет о профессиональной деятельности, а она сама никогда не была поверхностной или "любительницей" в исполнении своих профессиональных обязанностей.

https://ru.sputnik.md/20211103/nemerenko-ne-vizhu-problemy-pochemu-ne-vvodit-detyam-eti-chipy-46136119.html

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