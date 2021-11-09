https://ru.sputnik.md/20211109/neytralne-nomera-pridnestrovie-46279515.html

Молдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев

Молдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев

Жителям Приднестровья станет легче оформить нейтральный номер авто в двух городах Левобережья.

2021-11-09T23:37+0200

2021-11-09T23:37+0200

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице стали доступны новые виды услуг, которые увеличат количество обслуживаемых граждан и облегчат процесс регистрации нейтральных номеров для автомобилей. Об этом сообщили в правительстве Молдовы. С 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Молдове, и для машин с нейтральными номерными знаками.Как говорится в сообщении правительства, с 9 ноября в офисах Агентства госуслуг в указанных городах начнет работу служба регистрации транспортных средств граждан, проживающих в приднестровском регионе. Службой будут выдаваться справки о подтверждении государственного идентификационного номера (IDNP) в государственных информационных ресурсах.Кроме того, с 10 ноября в тех же пунктах регистрации будет ускорена выдача свидетельств о регистрации нейтрального образца номера до трех и пяти рабочих дней.Для обеспечения предоставления данных услуг были утверждены соответствующие нормативные акты компетентных органов Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html

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