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Молдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев
Молдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев
Жителям Приднестровья станет легче оформить нейтральный номер авто в двух городах Левобережья.
2021-11-09T23:37+0200
2021-11-09T23:37+0200
общество
в молдове
приднестровье
молдова
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице стали доступны новые виды услуг, которые увеличат количество обслуживаемых граждан и облегчат процесс регистрации нейтральных номеров для автомобилей. Об этом сообщили в правительстве Молдовы. С 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Молдове, и для машин с нейтральными номерными знаками.Как говорится в сообщении правительства, с 9 ноября в офисах Агентства госуслуг в указанных городах начнет работу служба регистрации транспортных средств граждан, проживающих в приднестровском регионе. Службой будут выдаваться справки о подтверждении государственного идентификационного номера (IDNP) в государственных информационных ресурсах.Кроме того, с 10 ноября в тех же пунктах регистрации будет ускорена выдача свидетельств о регистрации нейтрального образца номера до трех и пяти рабочих дней.Для обеспечения предоставления данных услуг были утверждены соответствующие нормативные акты компетентных органов Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html
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в молдове, приднестровье, молдова

Молдова ускорила процедуру получения нейтральных номеров для приднестровцев

23:37 09.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Жителям Приднестровья станет легче оформить нейтральные номера для автомобилей в двух городах Левобережья.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. В пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице стали доступны новые виды услуг, которые увеличат количество обслуживаемых граждан и облегчат процесс регистрации нейтральных номеров для автомобилей. Об этом сообщили в правительстве Молдовы.
С 1 сентября на Украину запрещен доступ автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами. Пересечение молдавско-украинской государственной границы на приднестровском участке разрешено только для транспортных средств, зарегистрированных в Молдове, и для машин с нейтральными номерными знаками.
Как говорится в сообщении правительства, с 9 ноября в офисах Агентства госуслуг в указанных городах начнет работу служба регистрации транспортных средств граждан, проживающих в приднестровском регионе. Службой будут выдаваться справки о подтверждении государственного идентификационного номера (IDNP) в государственных информационных ресурсах.
Кроме того, с 10 ноября в тех же пунктах регистрации будет ускорена выдача свидетельств о регистрации нейтрального образца номера до трех и пяти рабочих дней.
Как решить проблему с приднестровскими номерами - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
Радио
Как решить проблему с приднестровскими номерами
6 сентября, 21:22
Для обеспечения предоставления данных услуг были утверждены соответствующие нормативные акты компетентных органов Молдовы.
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