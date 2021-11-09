https://ru.sputnik.md/20211109/novye-tarify-gaz-46280826.html

Новые тарифы на газ — что будет дальше

Новые тарифы на газ — что будет дальше

Получив помощь из ЕС, кабмин Молдовы в срочном порядке разрабатывает механизм компенсаций. Но как будут распределены эти деньги, неясно

2021-11-09T21:17+0200

2021-11-09T21:17+0200

2021-11-09T21:20+0200

политика

тарифы

ассоциация с ес

майя санду

еаэс

газ

колумнистика

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Говорят, что хорошее правительство — то, которого граждане не замечают. В стране, где все благополучно, жители не помнят министров по именам. Не следят, затаив дыхание, за переговорами о цене на газ, словно домохозяйки — за сюжетом сериала про роковую любовь. Не интересуются тонкостями ценообразования, и не в курсе, сколько добавляет к тарифу НДС.Потому что это не рядовых жителей работа — вести переговоры о наилучших условиях контракта на поставку газа и вообще, заниматься разной государственной бухгалтерией. Разбираться в нюансах ценообразования и в структуре тарифа граждане начинают лишь в одном-единственном случае — когда правительство со своей работой не справляется.Судя по тому, что жители Молдовы, "от пионеров до пенсионеров", прекрасно отличают Андрея Спыну от Вадима Чебана, а также знают, что 11,08 — это 10,26 с НДС, кабинет министров Молдовы работу не тянет вообще.В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) новый тариф одобрили 9 ноября — бытовые потребители будут платить 10,26 лея за кубометр газа вместо прежних 4,29 лея. А с учетом НДС тариф вырастет до 11,08 лея. Вслед за ним вырастет и тариф на отопление — не менее, чем на 60 процентов, прогнозируют эксперты. Подорожает и электроэнергия, взлетят вверх цены буквально на все, прежде всего на продовольствие. И в целом получается, что зима для жителей Молдовы окажется шоковой и разорительной.Литавры, в которые бьет правительство Молдовы, рапортуя о беспрецедентных успехах на ниве европейской интеграции, на фоне этого ценового шока уже не звенят, а дребезжат. Социальная тема никогда не была коньком ни президента Санду, ни правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), ни сформированного ею кабинета министров. Однако и там начали осваивать непривычную тему "социальных компенсаций" населению за резкий взлет тарифов и прогнозируемый рост цен.Чтобы смягчить удар для населения страны (а это и удар по имиджу президента и правящей партии) Евросоюз выделил правительству страны 60 миллионов евро. Однако отказался возместить Молдове, следующей европейским курсом, разницу между ценой прежнего контракта с "Газпромом" и нынешней. В таком виде европейские миллионы выглядят не то, чтобы подачкой, но определенно "отступными". Чтобы облик Евросоюза не совсем уж поблек в глазах молдавских граждан.Получив помощь из ЕС, кабинет министров Молдовы в срочном порядке разрабатывает механизм компенсаций. Но как будут распределены эти деньги, до сих пор неясно, и похоже, споры в правительстве идут непростые и ожесточенные. Возмещать ли всем, или только некоторым, и весь объем потребленного газа, или его часть, и если часть — то какую именно? На эти вопросы ответа пока нет.Информация из стана правящей партии и правительства поступает скупо. Глава парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье Дан Перчун сообщил, что правительство готовит социальный пакет в размере более 1 млрд леев для выплаты компенсаций. Вице-премьер Андрей Спыну тоже немногословен. "Правительство объявит о компенсациях. Компенсации будут предложены не только за ноябрь, но и на весь <отопительный> период", — сказал Спыну на брифинге, и традиционно обещал, что подробности будут позднее.Однако уже ясно, что компенсации, а тем более, выплаченные из чужих, а не своих денег — это не решение проблемы. Рывка цен на все товары и услуги эти выплаты не компенсируют. А значит, уровень благосостояния жителей страны будет и дальше падать, а уровень бедности — расти.В этой сложной ситуации президент Майя Санду отстранилась от всего происходящего настолько, что это заметили не только эксперты и пресса, но и рядовые граждане. Пока обозленные грядущим затягиванием поясов жители обсуждают тарифы на газ и отопление, президент ходит в походы с юными экологами и выступает на трибунах зарубежных НПО, рассказывая о непоколебимой решимости молдавских властей следовать европейским курсом. Хотя курс этот и не прочерчен ни на какой дорожной карте, не проложен на нем фарватер, и даже направление известно лишь приблизительно.Фактически, это движение Молдовы в европейский туман и неизвестность, да еще на неопределенный срок — настоящий, лихой эксперимент. Однако Майя Санду так, по всей видимости, не считает. Напротив, все что происходило со страной до нее, президент считает "экспериментами". И что, вот только теперь, окончательно и бесповоротно выбрав европейскую модель, Молдова вышла на магистральный путь развития. На стрежень и на столбовую дорогу.Об этом говорила Санду, выступая 9 ноября на трибуне ежегодного Форума европейской интеграции под эгидой Фонда Фридриха Эберта, который проходит под девизом "К европейскому будущему Республики Молдова". В своем выступлении Санду подчеркнула, что восстановление диалога с Брюсселем позволило Молдове получить значительную помощь. И сообщила, что по итогам октябрьского заседания Совета по ассоциации Молдова и ЕС договорились продвигать общую повестку в сфере внешней политики и безопасности.Вот тут, прямо в этом самом месте, невозможно не произнести — вот, действительно, кто на что учился.Выходит, главное преимущество диалога с Брюсселем — это получение европейской помощи. То есть, взять в долг. Попросить еще немножко денег даром. Проесть и попросить еще. А самое главное в жизни — это "внешняя политика" (иными словами, следование повестке зарубежных партнеров) и "безопасность" (наращивание военного потенциала и сближение с военным блоком НАТО). То есть, вот именно это — магистральный путь развития.Но позвольте, в каком именно месте это похоже на развитие?Всегда предполагалось, что развитие страны — это рост прежде всего экономики, производства, торговли, благосостояния граждан. А для всего этого нужны энергоресурсы. Ничего и никогда вы не построите без энергоресурсов, будь то ФРГ, Барбадос или Конго. И вопрос, по какой цене вы будете все это импортировать, и является основным вопросом развития в Молдове.Кто-то из экспертов справедливо заметил, что Евросоюз и Евразийский экономический союз дают несколько разные бонусы своим членам. Страны-члены ЕС пользуются преимуществами свободной торговли внутри организации. Бонусы ЕАЭС — это прежде всего дешевые энергоресурсы, фундамент экономического развития.То есть, если вам уже есть, чем торговать, то вам выгоднее вступить в ЕС. А вот если у вас ничего нет, кроме национальной гордости и бедного населения, но вам все-таки ужасно хочется завести у себя всякие там заводы и фабрики, а также способное выжить (а не как сейчас), модернизированное сельское хозяйство — то это уже в ЕАЭС. А иначе выйдет, как в культовом анимационном фильме: "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет".И в этом смысле Молдова — это уникальный случай, когда "повестка внешней политики и безопасности" (да еще и не своя, а чужих столиц) — важнее повестки экономического и социального развития страны.В этой ситуации новые, выросшие почти в три раза тарифы на газ не прозвучали набатом. Они звучат как звоночек, как предупреждение о том, что может произойти дальше.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://ru.sputnik.md/20211109/direktor-nare-do-kontsa-mesyatsa-tarif-na-gazmozhet-byt-skoretirovan-46267044.html

https://ru.sputnik.md/20211109/glava-nare---o-novykh-tarifakh-na-gaz-v-moldove-46250568.html

https://ru.sputnik.md/20211107/povyshenie-tarifa-na-gaz-mozhet-sprovotsirovat-krizis-neplatezhey--cheban-46225649.html

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тарифы, ассоциация с ес, майя санду, еаэс, газ, колумнистика