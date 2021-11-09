Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211109/operator-mobilnoy-svyazi-vosstanovil-rabotu-46283260.html
Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
Голосовые сервисы уже работают, но передача данных в сети интернет пока продолжает сбоить
2021-11-09T18:45+0200
2021-11-09T18:46+0200
общество
в молдове
мобильная связь
сбой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2685/08/26850868_0:331:2982:2008_1920x0_80_0_0_dd2c8d751b20a86c7004979fe3e351c7.jpg
КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Компания сотовой связи Moldcell заявила, что продолжает работы по восстановлению сети мобильной связи, которая вышла из строя минувшей ночью.Технические работы, которые проводились в ночное время, привели к непредвиденному сбою, сообщает компания, извинившись перед своими клиентами.Клиенты оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики.Последний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза.
https://ru.sputnik.md/20211109/moldova-nepoladki-seti-odnogo-iz-mobilnykh-operatorov-46268475.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2685/08/26850868_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_ed4846a65e3c3da3374323de3ad619e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, мобильная связь, сбой

Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети

18:45 09.11.2021 (обновлено: 18:46 09.11.2021)
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Технический сбой, который произошел в ночь на вторник, удалось устранить только к вечеру следующего дня.
КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Компания сотовой связи Moldcell заявила, что продолжает работы по восстановлению сети мобильной связи, которая вышла из строя минувшей ночью.

"Сеть Moldcell восстанавливается. На данный момент полностью восстановлены голосовые сервисы, постепенно восстанавливается интернет-сервис", — сообщает компания на своих страницах в социальных сетях.

Технические работы, которые проводились в ночное время, привели к непредвиденному сбою, сообщает компания, извинившись перед своими клиентами.
Клиенты оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики.
Последний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза.
Официальный магазин Xiaomi в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
Общество
В Молдове неполадки в сети одного из мобильных операторов
11:34
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:04Майя Санду подписала указ об отставке Кульминского
19:42Не завышен ли тариф на газ для бытовых потребителей в Молдове
19:14В МИД РФ прокомментировали ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
18:45Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
18:32Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:51Дело о поддельных сертификатах COVID-19: задержан семейный врач
17:28"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
16:54Увольнение госсекретарей, назначенных ДПМ, признано конституционным
16:27Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусской границе
15:59Инцидент в Кишиневе: мужчина бросал камни в здание правительства
15:36Блок ПКРМ-ПСРМ: пусть власти оплатят разницу в цене за газ на первые 100 кубов
15:19В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
14:53Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
14:46"Газпром" начал закачку газа в пять подземных хранилищ в Европе
14:22Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022 утверждено в Минобразования
14:04Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей
13:38В Литве объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
13:14Агентство госуслуг Молдовы аннулировало удостоверение личности Илана Шора
12:49Наталья Никонорова: реакция ОБСЕ на нарушения Киева в Донбассе слабая и пассивная
12:33Топливо и бензин дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены