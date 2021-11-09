https://ru.sputnik.md/20211109/operator-mobilnoy-svyazi-vosstanovil-rabotu-46283260.html

Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети

Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети

Голосовые сервисы уже работают, но передача данных в сети интернет пока продолжает сбоить

2021-11-09T18:45+0200

2021-11-09T18:45+0200

2021-11-09T18:46+0200

общество

в молдове

мобильная связь

сбой

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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Компания сотовой связи Moldcell заявила, что продолжает работы по восстановлению сети мобильной связи, которая вышла из строя минувшей ночью.Технические работы, которые проводились в ночное время, привели к непредвиденному сбою, сообщает компания, извинившись перед своими клиентами.Клиенты оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики.Последний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза.

https://ru.sputnik.md/20211109/moldova-nepoladki-seti-odnogo-iz-mobilnykh-operatorov-46268475.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, мобильная связь, сбой