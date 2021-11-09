https://ru.sputnik.md/20211109/operator-mobilnoy-svyazi-vosstanovil-rabotu-46283260.html
Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
Голосовые сервисы уже работают, но передача данных в сети интернет пока продолжает сбоить
2021-11-09T18:45+0200
2021-11-09T18:45+0200
2021-11-09T18:46+0200
общество
в молдове
мобильная связь
сбой
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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Компания сотовой связи Moldcell заявила, что продолжает работы по восстановлению сети мобильной связи, которая вышла из строя минувшей ночью.Технические работы, которые проводились в ночное время, привели к непредвиденному сбою, сообщает компания, извинившись перед своими клиентами.Клиенты оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики.Последний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза.
https://ru.sputnik.md/20211109/moldova-nepoladki-seti-odnogo-iz-mobilnykh-operatorov-46268475.html
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Александр Исаев
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в молдове, мобильная связь, сбой
Оператор мобильной связи восстановил работу своей сети
18:45 09.11.2021 (обновлено: 18:46 09.11.2021)
Технический сбой, который произошел в ночь на вторник, удалось устранить только к вечеру следующего дня.
КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Компания сотовой связи Moldcell заявила, что продолжает работы по восстановлению сети мобильной связи, которая вышла из строя минувшей ночью.
"Сеть Moldcell восстанавливается. На данный момент полностью восстановлены голосовые сервисы, постепенно восстанавливается интернет-сервис", — сообщает компания на своих страницах в социальных сетях.
Технические работы, которые проводились в ночное время, привели к непредвиденному сбою, сообщает компания, извинившись перед своими клиентами.
Клиенты оператора жаловались на перебои связи с самого утра. Неполадки зафиксировали как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики.
Последний раз неполадки со связью у абонентов оператора Moldcell были 6 августа во время неблагоприятных погодных условий. В тот день наблюдался сильный ветер и гроза.