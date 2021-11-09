https://ru.sputnik.md/20211109/pensia-rossiy-strana-sng-46263396.html

Как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ

Как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ

Пенсионный фонд России объяснил, как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ

2021-11-09T09:33+0200

2021-11-09T09:33+0200

2021-11-09T09:33+0200

общество

снг

пенсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/04/34624598_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_815bad43a52cc18dae2409003ec74937.jpg

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Пенсионный фонд России объяснил, как высчитывается и кем выплачивается пенсия российским гражданам, проживающим в странах Содружества независимых государств (СНГ). Выплаты делает страна проживания, учитывая стаж на территории всех стран содружества, передает РИА Новости.Россия в разное время заключила международные соглашения в области пенсионного обеспечения со странами СНГ, а также отдельные двусторонние соглашения с Молдовой, Грузией и Литвой. "С указанными странами соглашения основаны на принципе территориальности. Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон", - рассказали в Пенсионном фонде.Также действуют договоры с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией, Венгрией. Они основаны на пропорциональном принципе и предусматривают распределение расходов на пенсии в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных в этих странах.Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданам следует обращаться в компетентный орган страны проживания. Соглашение между странами также дает право обратиться с заявлением о назначении пенсии в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства. "При заключении договора (о пенсионном обеспечении - ред.) с новой страной перерасчет пенсии производится по желанию пенсионера в заявительном порядке. Перерасчет пенсии будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в компетентный орган", - рассказали в фонде.В ПФР уточнили, что если пенсионер не подал заявление, порядок выплаты пенсии остается прежним. Гражданам, которым только предстоит выйти на пенсию, она будет выплачиваться согласно условиям нового договора, если он вступил в силу.

https://ru.sputnik.md/20211103/grazhdane-moldovy-rabotayuschie-gretsii-italii-smogut-poluchat-tam-pensii-46146347.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг, пенсия