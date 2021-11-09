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Как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ
Как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ
Пенсионный фонд России объяснил, как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ
2021-11-09T09:33+0200
2021-11-09T09:33+0200
общество
снг
пенсия
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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Пенсионный фонд России объяснил, как высчитывается и кем выплачивается пенсия российским гражданам, проживающим в странах Содружества независимых государств (СНГ). Выплаты делает страна проживания, учитывая стаж на территории всех стран содружества, передает РИА Новости.Россия в разное время заключила международные соглашения в области пенсионного обеспечения со странами СНГ, а также отдельные двусторонние соглашения с Молдовой, Грузией и Литвой. "С указанными странами соглашения основаны на принципе территориальности. Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон", - рассказали в Пенсионном фонде.Также действуют договоры с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией, Венгрией. Они основаны на пропорциональном принципе и предусматривают распределение расходов на пенсии в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных в этих странах.Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданам следует обращаться в компетентный орган страны проживания. Соглашение между странами также дает право обратиться с заявлением о назначении пенсии в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства. "При заключении договора (о пенсионном обеспечении - ред.) с новой страной перерасчет пенсии производится по желанию пенсионера в заявительном порядке. Перерасчет пенсии будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в компетентный орган", - рассказали в фонде.В ПФР уточнили, что если пенсионер не подал заявление, порядок выплаты пенсии остается прежним. Гражданам, которым только предстоит выйти на пенсию, она будет выплачиваться согласно условиям нового договора, если он вступил в силу.
https://ru.sputnik.md/20211103/grazhdane-moldovy-rabotayuschie-gretsii-italii-smogut-poluchat-tam-pensii-46146347.html
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снг, пенсия

Как получить пенсию россиянам, живущим в странах СНГ

09:33 09.11.2021
© AP Photo / Bernat ArmangueПожилая пара
Пожилая пара - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
Для получения пенсии в рамках международных соглашений или договоров, гражданам следует обращаться в компетентный орган страны проживания
КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Пенсионный фонд России объяснил, как высчитывается и кем выплачивается пенсия российским гражданам, проживающим в странах Содружества независимых государств (СНГ). Выплаты делает страна проживания, учитывая стаж на территории всех стран содружества, передает РИА Новости.
Россия в разное время заключила международные соглашения в области пенсионного обеспечения со странами СНГ, а также отдельные двусторонние соглашения с Молдовой, Грузией и Литвой. "С указанными странами соглашения основаны на принципе территориальности. Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон", - рассказали в Пенсионном фонде.
Также действуют договоры с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией, Венгрией. Они основаны на пропорциональном принципе и предусматривают распределение расходов на пенсии в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных в этих странах.
Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданам следует обращаться в компетентный орган страны проживания. Соглашение между странами также дает право обратиться с заявлением о назначении пенсии в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства. "При заключении договора (о пенсионном обеспечении - ред.) с новой страной перерасчет пенсии производится по желанию пенсионера в заявительном порядке. Перерасчет пенсии будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в компетентный орган", - рассказали в фонде.
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