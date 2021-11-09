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Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей
Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей
Песков - о ситуации на границе Польши: самое главное - жизнь и здоровье людей
2021-11-09T14:04+0200
2021-11-09T14:23+0200
граница
польша
беларусь
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ситуация c нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии, безусловно, напряженная, но самое главное – жизнь и здоровье людей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная – это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. И, конечно, в данной ситуации самое главное все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы: они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши – многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим", – сообщил Песков.Он также добавил, что Кремль надеется, что ситуация на границе Белоруссии и Польши не приведет к угрозам для безопасности России.Он добавил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб. "Поэтому, конечно, обмен информацией идет", – сказал Песков.Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ru.sputnik.md/20211108/granitsa-polsha-belorussia-46253989.html
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граница, польша, беларусь, дмитрий песков

Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей

14:04 09.11.2021 (обновлено: 14:23 09.11.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Около двух тысяч мигрантов пытаются прорваться через польскую границу.
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ситуация c нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии, безусловно, напряженная, но самое главное – жизнь и здоровье людей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная – это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. И, конечно, в данной ситуации самое главное все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы: они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши – многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим", – сообщил Песков.
Он также добавил, что Кремль надеется, что ситуация на границе Белоруссии и Польши не приведет к угрозам для безопасности России.

"Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности", – сказал Песков.

Он добавил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб. "Поэтому, конечно, обмен информацией идет", – сказал Песков.
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