Песков – о ситуации на границе Польши: самое главное – жизнь и здоровье людей
14:04 09.11.2021 (обновлено: 14:23 09.11.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Около двух тысяч мигрантов пытаются прорваться через польскую границу.
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ситуация c нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии, безусловно, напряженная, но самое главное – жизнь и здоровье людей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная – это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. И, конечно, в данной ситуации самое главное все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы: они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши – многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим", – сообщил Песков.
"Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная – это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. И, конечно, в данной ситуации самое главное все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы: они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши – многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим", – сообщил Песков.
Он также добавил, что Кремль надеется, что ситуация на границе Белоруссии и Польши не приведет к угрозам для безопасности России.
"Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности", – сказал Песков.
Он добавил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб. "Поэтому, конечно, обмен информацией идет", – сказал Песков.
Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.