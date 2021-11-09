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Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
Правоохранители продолжают проверки медучреждений с целью выявить причастных к выдаче поддельных сертификатов о вакцинации.
2021-11-09T14:53+0200
2021-11-09T16:56+0200
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в молдове
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сертификат
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры антикоррупции проводят обыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены. Как отметили в НАЦ, следственные действия связаны с делом о поддельных сертификатах COVID-19."В поле зрения находятся медработники по подозрению в коррупции за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса", – говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в НАЦ, дополнительные детали представят позже. Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме. По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.
https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html
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в молдове, молдова, сертификат, обыски, ставчены, рышкановка

Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах

14:53 09.11.2021 (обновлено: 16:56 09.11.2021)
© Photo : Miroslav RotariMedic
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Правоохранительные органы продолжают проверки медучреждений с целью выявить причастных к выдаче поддельных сертификатов о вакцинации.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры антикоррупции проводят обыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены.
Как отметили в НАЦ, следственные действия связаны с делом о поддельных сертификатах COVID-19.
"В поле зрения находятся медработники по подозрению в коррупции за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса", – говорится в сообщении ведомства.
© Photo : Facebook / Centrul Naţional AnticorupţieОбыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены по делу о поддельных COVID-сертификатах
Обыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены по делу о поддельных COVID-сертификатах - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
Обыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены по делу о поддельных COVID-сертификатах
© Photo : Facebook / Centrul Naţional Anticorupţie
Как уточнили в НАЦ, дополнительные детали представят позже.
Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме.
По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.
Сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
Коронавирус
Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19: задержаны три человека
Вчера, 19:46
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