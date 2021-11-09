https://ru.sputnik.md/20211109/poddelnye-sertifikaty-covd-19-prokhodyat-obyski-na-ryshkanovke--stavchenakh-46274831.html
Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
Правоохранители продолжают проверки медучреждений с целью выявить причастных к выдаче поддельных сертификатов о вакцинации.
2021-11-09T14:53+0200
2021-11-09T14:53+0200
2021-11-09T16:56+0200
коронавирус
в молдове
молдова
сертификат
обыски
ставчены
рышкановка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391395_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4349748f9668505c313ffdef0bc1dfda.jpg
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры антикоррупции проводят обыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены. Как отметили в НАЦ, следственные действия связаны с делом о поддельных сертификатах COVID-19."В поле зрения находятся медработники по подозрению в коррупции за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса", – говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в НАЦ, дополнительные детали представят позже. Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме. По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.
https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html
молдова
ставчены
рышкановка
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391395_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95f07d4aa7b980b3d493df46aadfb102.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, сертификат, обыски, ставчены, рышкановка
Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах
14:53 09.11.2021 (обновлено: 16:56 09.11.2021)
Правоохранительные органы продолжают проверки медучреждений с целью выявить причастных к выдаче поддельных сертификатов о вакцинации.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры антикоррупции проводят обыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены.
Как отметили в НАЦ, следственные действия связаны с делом о поддельных сертификатах COVID-19.
"В поле зрения находятся медработники по подозрению в коррупции за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса", – говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в НАЦ, дополнительные детали представят позже.
Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме.
По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.