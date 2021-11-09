https://ru.sputnik.md/20211109/poddelnye-sertifikaty-covd-19-prokhodyat-obyski-na-ryshkanovke--stavchenakh-46274831.html

Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах

Поддельные сертификаты COVID-19: проходят обыски на Рышкановке и в Ставченах

Правоохранители продолжают проверки медучреждений с целью выявить причастных к выдаче поддельных сертификатов о вакцинации.

2021-11-09T14:53+0200

2021-11-09T14:53+0200

2021-11-09T16:56+0200

коронавирус

в молдове

молдова

сертификат

обыски

ставчены

рышкановка

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры антикоррупции проводят обыски в медучреждениях в секторе Рышкановка в Кишиневе и в пригороде Ставчены. Как отметили в НАЦ, следственные действия связаны с делом о поддельных сертификатах COVID-19."В поле зрения находятся медработники по подозрению в коррупции за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса", – говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в НАЦ, дополнительные детали представят позже. Напомним, ранее по данному делу были задержаны три человека, предполагаемые посредники в преступной схеме. По данным следствия, вместе с сотрудниками медицинских учреждений они организовали выдачу десятков сертификатов о вакцинации от COVID-19. Участники схемы вводили данные в реестр о вакцинации, выдавали сертификат, но фактической иммунизации у получателей документов не было.

https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html

молдова

ставчены

рышкановка

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, сертификат, обыски, ставчены, рышкановка