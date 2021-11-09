https://ru.sputnik.md/20211109/pogodnye-rekordy-46257877.html

Погодные рекорды Молдовы 9 ноября

Погодные рекорды Молдовы 9 ноября

Какой была температура 9 ноября в Молдове в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 ноября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 9 ноября в 1945 году столбик термометра опустился до –2,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1942 году. Тогда воздух прогрелся до +28,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210604/politsiya-preduprezhdaet-o-novom-vide-moshennichestva-v-moldove-34991975.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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