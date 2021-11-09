https://ru.sputnik.md/20211109/pogodnye-rekordy-46257877.html
Погодные рекорды Молдовы 9 ноября
Погодные рекорды Молдовы 9 ноября
Какой была температура 9 ноября в Молдове в разные годы
2021-11-09T00:01+0200
2021-11-09T00:01+0200
2021-11-09T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 ноября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 9 ноября в 1945 году столбик термометра опустился до –2,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1942 году. Тогда воздух прогрелся до +28,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210604/politsiya-preduprezhdaet-o-novom-vide-moshennichestva-v-moldove-34991975.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 9 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 ноября специалисты зафиксировали более семидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 9 ноября в 1945 году столбик термометра опустился до –2,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1942 году. Тогда воздух прогрелся до +28,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.