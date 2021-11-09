https://ru.sputnik.md/20211109/poka-vse-spali-situatsiya-na-granitse-s-polshey-gaz-po-yamal-evropa-i-covid-19-v-mire-46261919.html

Пока все спали: ситуация на границе с Польшей, газ по "Ямал-Европа" и COVID-19 в мире

Пока все спали: ситуация на границе с Польшей, газ по "Ямал-Европа" и COVID-19 в мире

Пока все спали: ситуация на границе с Польшей, газ по "Ямал-Европа" и COVID-19 в мире

2021-11-09T08:48+0200

2021-11-09T08:48+0200

2021-11-09T08:51+0200

граница

европа

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ямал

газ

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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Ночь на границе Польши и Белоруссии прошла без инцидентов, передает РИА Новости.В течение дня в понедельник, 8 ноября, группы нелегальных мигрантов предпринимали несколько попыток силового перехода границы. Они ломали проволочные заграждения, бросали камни в польских силовиков, охраняющих границу. Те в ответ применяли слезоточивый газ.В ночь с 8 на 9 ноября не поступало сообщений от Пограничной стражи, полиции и армии о попытках штурма пограничных заграждений нелегальными мигрантами, которые хотят прорваться из Белоруссии в Польшу.Во вторник в Варшаве пройдет внеочередное заседание сейма по вопросу кризиса на границе с Белоруссией.Польские власти в связи со сложившейся ситуацией временно закрыли автодорожный пункт пропуска "Кузница", находящийся в непосредственной близости.Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия и Польша не могут одни справиться с ситуацией на границе, нужна помощь ЕС."Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры", - заявил Зеехофер, добавив, что Польша и Германия "не могут справиться с ситуацией в одиночку".Прокачка газа по "Ямал-Европа" выросла в 2,5 разаПрокачка газа по трубопроводу "Ямал-Европа" в Германию утром во вторник выросла более чем вдвое, почти до 850 тысяч кубометров в час, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.Прокачка утром 9 ноября чуть превысила 850 тысяч кубометров. Это почти в 2,5 раза больше, чем в понедельник вечером, когда после возобновления прокачка колебалась в районе 330-365 тысяч кубометров.Ранее реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" из Германии в Польшу прекратились, но прямые оставались на нуле.Поставки напрямую из Польши в Германию упали до нуля 30 октября, после чего сразу же начались реверсные поставки в обратную сторону. Спустя пять дней прокачка с востока на запад возобновилась, но 6 ноября снова начался реверс.Трубопровод "Ямал – Европа" протяженностью две тысячи километров проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и может ежегодно прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 250 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 250 миллионов 369 тысяч 811. Из них 5 056 034 скончались. Применены свыше 7 288 972 534 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (46 613 146). Следом идут Индия (34 377 113) и Бразилия (21 886 077).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 9 379 286 случай, в России – 8 689 818 случаев заражения, в Турции – 8 261 473, на Украине – 3 233 178, в Румынии –1 711 137.Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1141 новый случай инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 45 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8144.

https://ru.sputnik.md/20211108/granitsa-polsha-belorussia-46253989.html

https://ru.sputnik.md/20200601/tranzit-gaza-po-gazoprovodu-yamal-europe-vozobnovlen-30433362.html

https://ru.sputnik.md/20211108/vrach-idealnyy-uroven-antitela-zaschita-covid-19-46236554.html

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граница, европа, польша, беларусь, ямал, газ